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«Динамо» проиграет «Краснодару», чемпионом станет «Зенит». В лучших комментах месяца – провидцы!

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

А теперь выбираем лучший коммент: опрос – ниже!  

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