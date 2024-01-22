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Выбираем лучший клубный блог: тут команды из АПЛ, Серии А, Бундеслиги и даже Чемпионшипа

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Продолжаем подведение итогов года на Трибуне. На очереди клубные блоги: у нас девять номинантов, а победителя по традиции определите вы!

Просьба: давайте отбросим клубные пристрастия и проголосуем максимально объективно.

1. Привет из Флоренции, автор – Andre_3000

Здесь рассказывают о «Фиорентине» и собирают рейтинг тренеров Серии А.

Рейтинг тренеров Серии А-2023/24: первая треть сезона

«Фиорентина» перехватила одного из самых перспективных фулбеков Италии – анализируем Фабиано Паризи

2. Шесть Эльче, автор – Адиль Абитиков

Глубокие тактические погружения, разборы и качественные переводы про «Ливерпуль».

Большой разбор новой системы «Ливерпуля»: Клопп раскрыл гениальность Трента и перезапустил Кертиса Джонса

Клопп переворачивает игры заменами. Теперь у него есть глубина состава

3. Mia San Mia | Бавария, автор – Влад Чурун

Все, что нужно знать о бомбардирских подвигах Харри Кейна и прочих успехах «Баварии».

Чемпионство, работа на трансферном рынке и смена руководства. Вспоминаем главные моменты «Баварии» в 2023 году

Перестановки в руководстве, долгие решения и «черная пятница». Подводим итоги трансферного окна «Баварии»

4. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole

Большие исторические тексты и осмысление актуальных новостей, связанных с «Юве».

Стена, но не из камня. Скромный герой «Ювентуса» Андреа Бардзальи, о котором так редко писали в газетах

Последний из могикан. Джорджио Кьеллини своим уходом подвел черту под эпохой победного «Ювентуса»

5. Blue is the colour, автор – Сурен Аванесьян

Тактические разборы, истории игроков и попытки понять, куда движется «Челси».

Олисе – сложная звезда «Кристал Пэлас». Его тоже выкидывали из «Челси», а Боули чуть не вернул

«Челси» отдал свыше 100 млн евро за Кайседо. Чем объяснить такую сумму, кроме безумства Боули

6. Живи Красным!, автор – Антон Перепелкин

Блог, в котором переводят интересные тексты про «Ливерпуль».

43 главных трансфера Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» не может и дальше полагаться на Мохамеда Салаха

7. Мой Милан, автор – marco -81

Здесь пишут про «Милан», причем активно следят и за женской командой.

Оливер «Золотая голова» Бирхофф: Самый важный сезон в карьере

Чемпионка России и американская студентка: история единственной русской футболистки в Серии А

8. Лидс Карахо, автор – Георгий Баранов

Тут следят за командой, которая пытается вернуться в Премьер-лигу.

«Лидс» поменял владельцев. Что дальше?

Даниэль Фарке: «Нашей команде нужна победа в Чемпионшипе, а не «Золотая бутса» для Йоэла Пиру»

9. Brighton Hove Albion FC, автор – Gaiar

Блог о клубе, за развитием которого интересно наблюдать даже нейтральным зрителям.

Мойзес Кайседо покинул «Брайтон»: как все начиналось и почему закончилось именно так?

Итоги сезона-2022/23 для «Брайтона»

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 21 по 28 января.

Фото: Gettyimages/George Wood, Jan Kruger, Valerio Pennicino, Alex Grimm

Выбираем лучший клубный блог
263 голосa
Привет из Флоренции
9%
Фиорентина
Шесть Эльче
10%
Ливерпуль
Mia San Mia | Бавария
3%
Бавария
Ювентус. Рецепт от Harry Hole
37%
Ювентус
Blue is the colour
6%
Челси
Живи Красным!
5%
Ливерпуль
Мой Милан
5%
Милан
Лидс Карахо
22%
Лидс
Brighton Hove Albion FC
3%
Брайтон
9 комментариев
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two ars and arsh
+10
-1
+9
MOT!!!
+8
-3
+5
Two ars and arsh - forever!
+3
0
+3
Ответ DolJun
two ars and arsh
всё ещё достоин.jpeg
+3
0
+3
Несмотря на бан голос за Harry Hole)
+2
0
+2
Большое спасибо за номинацию!

Надеюсь материалы читабельны)) Будем стараться и впредь!
+1
0
+1
Отдаю свой голос за Harry Hole- один из лучших клубных авторов. Да и блог Моя Италия тоже очень классный. Жаль, что работа в нем сейчас приостановлена по каким-то причинам. Но надеюсь, что это творческая пауза перед серьезным прыжком в авторскую деятельность)
0
0
0
Ответ DolJun
two ars and arsh
Манчестер Сити
+1
-1
0
Ответ Omar Sivori
Несмотря на бан голос за Harry Hole)
Спасибо))

А за что это я Вас забанил? Поругались?
0
0
0
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