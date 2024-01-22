Выбираем лучший клубный блог: тут команды из АПЛ, Серии А, Бундеслиги и даже Чемпионшипа

Продолжаем подведение итогов года на Трибуне. На очереди клубные блоги: у нас девять номинантов, а победителя по традиции определите вы!

Просьба: давайте отбросим клубные пристрастия и проголосуем максимально объективно .

Здесь рассказывают о «Фиорентине» и собирают рейтинг тренеров Серии А.

Глубокие тактические погружения, разборы и качественные переводы про «Ливерпуль».

Все, что нужно знать о бомбардирских подвигах Харри Кейна и прочих успехах «Баварии».

Большие исторические тексты и осмысление актуальных новостей, связанных с «Юве».

Тактические разборы, истории игроков и попытки понять, куда движется «Челси».

Блог, в котором переводят интересные тексты про «Ливерпуль».

Здесь пишут про «Милан», причем активно следят и за женской командой.

Тут следят за командой, которая пытается вернуться в Премьер-лигу.

Блог о клубе, за развитием которого интересно наблюдать даже нейтральным зрителям.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 21 по 28 января.

Фото: Gettyimages/George Wood, Jan Kruger, Valerio Pennicino, Alex Grimm