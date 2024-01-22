Выбираем лучший клубный блог: тут команды из АПЛ, Серии А, Бундеслиги и даже Чемпионшипа
Продолжаем подведение итогов года на Трибуне. На очереди клубные блоги: у нас девять номинантов, а победителя по традиции определите вы!
Просьба: давайте отбросим клубные пристрастия и проголосуем максимально объективно.
1. Привет из Флоренции, автор – Andre_3000
Здесь рассказывают о «Фиорентине» и собирают рейтинг тренеров Серии А.
● Рейтинг тренеров Серии А-2023/24: первая треть сезона
● «Фиорентина» перехватила одного из самых перспективных фулбеков Италии – анализируем Фабиано Паризи
2. Шесть Эльче, автор – Адиль Абитиков
Глубокие тактические погружения, разборы и качественные переводы про «Ливерпуль».
● Большой разбор новой системы «Ливерпуля»: Клопп раскрыл гениальность Трента и перезапустил Кертиса Джонса
● Клопп переворачивает игры заменами. Теперь у него есть глубина состава
3. Mia San Mia | Бавария, автор – Влад Чурун
Все, что нужно знать о бомбардирских подвигах Харри Кейна и прочих успехах «Баварии».
● Чемпионство, работа на трансферном рынке и смена руководства. Вспоминаем главные моменты «Баварии» в 2023 году
● Перестановки в руководстве, долгие решения и «черная пятница». Подводим итоги трансферного окна «Баварии»
4. Ювентус. Рецепт от Harry Hole, автор – Harry Hole
Большие исторические тексты и осмысление актуальных новостей, связанных с «Юве».
● Стена, но не из камня. Скромный герой «Ювентуса» Андреа Бардзальи, о котором так редко писали в газетах
● Последний из могикан. Джорджио Кьеллини своим уходом подвел черту под эпохой победного «Ювентуса»
5. Blue is the colour, автор – Сурен Аванесьян
Тактические разборы, истории игроков и попытки понять, куда движется «Челси».
● Олисе – сложная звезда «Кристал Пэлас». Его тоже выкидывали из «Челси», а Боули чуть не вернул
● «Челси» отдал свыше 100 млн евро за Кайседо. Чем объяснить такую сумму, кроме безумства Боули
6. Живи Красным!, автор – Антон Перепелкин
Блог, в котором переводят интересные тексты про «Ливерпуль».
● 43 главных трансфера Юргена Клоппа в «Ливерпуле»
● «Ливерпуль» не может и дальше полагаться на Мохамеда Салаха
7. Мой Милан, автор – marco -81
Здесь пишут про «Милан», причем активно следят и за женской командой.
● Оливер «Золотая голова» Бирхофф: Самый важный сезон в карьере
● Чемпионка России и американская студентка: история единственной русской футболистки в Серии А
8. Лидс Карахо, автор – Георгий Баранов
Тут следят за командой, которая пытается вернуться в Премьер-лигу.
● «Лидс» поменял владельцев. Что дальше?
● Даниэль Фарке: «Нашей команде нужна победа в Чемпионшипе, а не «Золотая бутса» для Йоэла Пиру»
9. Brighton Hove Albion FC, автор – Gaiar
Блог о клубе, за развитием которого интересно наблюдать даже нейтральным зрителям.
● Мойзес Кайседо покинул «Брайтон»: как все начиналось и почему закончилось именно так?
● Итоги сезона-2022/23 для «Брайтона»
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 21 по 28 января.
Фото: Gettyimages/George Wood, Jan Kruger, Valerio Pennicino, Alex Grimm
Надеюсь материалы читабельны)) Будем стараться и впредь!
А за что это я Вас забанил? Поругались?