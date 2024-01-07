Выбираем лучший баскетбольный блог: от жизни клубов НБА до истории чемпионатов СССР
Продолжаем подводить итоги года на Трибуне. На очереди выборы лучшего баскетбольного блогера-2023.
Традиционное напоминание: Blogg на паркете (Роман Сприкут) и Драйв-н-кик (Рахон) относим к редакционным блогам, а это голосование проводится только среди пользовательских блогов.
1. Перехват, автор – Артем Комаров
Блог, в котором регулярно разговаривают с интересными людьми о баскетболе.
● Плюсы и минусы NCAA. Колонка агента Максима Шарифьянова
● Как снимали «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
2. Чемпионаты СССР по баскетболу, автор – Ефим Незванный
Блог, в котором рассказывают историю баскетбола в Советском Союзе.
● X чемпионат СССР (1940-1941). «Буревестник» снова первый. Страны Балтии дебютируют в Матче городов. А далее – война
● Как начинался баскетбол в России: от Спрингфилда до Торжка
3. warriors blocknote, автор – Roger Pain
Блог, в котором рассказывают о том, что происходит в «Голден Стэйт».
● Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
● Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас
4. Просто и со вкусом о НБА, автор – Knicks_GM
Блог, в котором аналитика сочетается с юмором и статистическими обоснованиями.
● Самые прогрессирующие снайперы, сбитые летчики и прочие. Тенденции дальнего броска 2023-24: Фокс, Шей, Дончич и прочие!
● Интригующее начало сезона: сторилайны, разочарования, удивления, новички и прочее. От Хардена и Дончича до Шредера!
5. God Damn It!, автор – Максим Коршунов
Блог, в котором по традиции рассказали о перспективах всех клубов НБА перед новым сезоном.
● Перемен! «Бруклин»
● «Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех
6. Баскетбол. 63-й регион, автор – bolshoyleha
Блог, в котором рассказывают о самарском баскетболе.
● «Сама жизнь заставляет легионеров учить наш язык». Жизнь женской «Самары» – из первых уст
● «В России чемпионат топ-уровня, и я была рада стать его частью». Санья Мандич – о переезде в Россию и сезоне за «Самару»
7. Белый не умеет прыгать, автор – Никита Белоголовцев
Блог, в котором обычно рассказывают о величии «Оклахомы».
● Оценки в четверти. Кто еще нужен «Оклахоме»
● 💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича
8. Хроники чемпионского титула, автор – RinusMihels
Блог, в котором болеют за «Бостон».
● Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья
● 7 вопросов к «Селтикс» перед плэй-офф-2022/23
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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 18 по 25 января.
Фото: Gettyimages
Про накрутку.
Я напомню, что в один из годов, я выиграл потому что кто-то накручивал голоса и вроде ребята это проверяют.
Точно я что-то накручиваю? С чего вы это решили то?
Регулярно, актуально, интересно. Слог легкий, занятный. Очень странно.
Если вы не цените их труд - у вас нет разума.