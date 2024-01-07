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Выбираем лучший баскетбольный блог: от жизни клубов НБА до истории чемпионатов СССР

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Продолжаем подводить итоги года на Трибуне. На очереди выборы лучшего баскетбольного блогера-2023.

Традиционное напоминание: Blogg на паркете (Роман Сприкут) и Драйв-н-кик (Рахон) относим к редакционным блогам, а это голосование проводится только среди пользовательских блогов.

1. Перехват, автор – Артем Комаров

Блог, в котором регулярно разговаривают с интересными людьми о баскетболе.

Плюсы и минусы NCAA. Колонка агента Максима Шарифьянова

Как снимали «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

2. Чемпионаты СССР по баскетболу, автор – Ефим Незванный

Блог, в котором рассказывают историю баскетбола в Советском Союзе.

● X чемпионат СССР (1940-1941). «Буревестник» снова первый. Страны Балтии дебютируют в Матче городов. А далее – война

● Как начинался баскетбол в России: от Спрингфилда до Торжка

3. warriors blocknote, автор – Roger Pain

Блог, в котором рассказывают о том, что происходит в «Голден Стэйт».

● Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

● Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

4. Просто и со вкусом о НБА, автор – Knicks_GM

Блог, в котором аналитика сочетается с юмором и статистическими обоснованиями.

Самые прогрессирующие снайперы, сбитые летчики и прочие. Тенденции дальнего броска 2023-24: Фокс, Шей, Дончич и прочие!

Интригующее начало сезона: сторилайны, разочарования, удивления, новички и прочее. От Хардена и Дончича до Шредера!

5. God Damn It!, автор – Максим Коршунов

Блог, в котором по традиции рассказали о перспективах всех клубов НБА перед новым сезоном.

Перемен! «Бруклин»

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех

6. Баскетбол. 63-й регион, автор – bolshoyleha

Блог, в котором рассказывают о самарском баскетболе.

«Сама жизнь заставляет легионеров учить наш язык». Жизнь женской «Самары» – из первых уст

«В России чемпионат топ-уровня, и я была рада стать его частью». Санья Мандич – о переезде в Россию и сезоне за «Самару»

7. Белый не умеет прыгать, автор – Никита Белоголовцев

Блог, в котором обычно рассказывают о величии «Оклахомы».

Оценки в четверти. Кто еще нужен «Оклахоме»

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

8. Хроники чемпионского титула, автор – RinusMihels

Блог, в котором болеют за «Бостон».

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

7 вопросов к «Селтикс» перед плэй-офф-2022/23

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 18 по 25 января.

Фото: Gettyimages

Выбираем лучший баскетбольный блог
185 голосов
Перехват
12%
Единая лига ВТБ
Чемпионаты СССР по баскетболу
12%
Сборная СССР
warriors blocknote
3%
Голден Стэйт
Просто и со вкусом о НБА
16%
НБА
God Damn It!
40%
НБА плей-офф
Баскетбол. 63-й регион
6%
Самара
Белый не умеет прыгать
8%
Оклахома-Сити
Хроники чемпионского титула
3%
Бостон
22 комментария
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Блог-то блог, и всех авторов уважаю и давно слежу, но Вася Рахон - сосед сибиряк всегда в сердце 💔
+24
0
+24
"Blogg на паркете" Сприкута лучший, причем с запасом.
+9
-1
+8
Ответ Никита Белоголовцев
Нет у Белоголовцева никаких прошлых заслуг)))
Давно он здесь тусуется, как Дуэйн Уэйд в своё время на матчи всех звёзд ездил за старые заслуги, так и Белоголовцева всё по старой памяти в лучшие блоги номинируется))) 5 постов за целый год. Надо как в НБА делать, не отыграл 65 матчей за сезон, не можешь претендовать на МВП.
+8
0
+8
Все хороши. Баскетбольная ветка топ в принципе. Максим просто выдавал в 2023 топовые материалы без исключения, много, часто и очень интересно.
+6
0
+6
Ответ Clayton Kershaw
ХЗ что это за блоги. God Damn It единственный блог, который можно более-менее регулярно встретить в ленте, читаю их и здесь и в телеграме. Остальные вообще первый раз вижу, хотя раздел НБА читаю регулярно. Ну Белоголовцев понятно, по блату за прошлые заслуги, а вот блог "Хроники чемпионского титула" например: 6 постов за весь год, из них 5 в феврале-марте и 1 в октябре. Это точно претендент на звание "Лучший блог года"? Лучше совсем никого не было?
Нет у Белоголовцева никаких прошлых заслуг)))
+7
-1
+6
Драйв-н-кик (Василий "Рахон Р" Троилов) и Blogg на паркете (Роман Сприкут) потеряли в топе.
+5
-1
+4
История союзных соревнований, полнейший эксклюзив для России
+3
0
+3
Ответ Don_Pumpkin
Коршунов опять накручивает и опять первое место получит, как в прошлом году.
Я кстати вообще не думал что в этом году куда-то буду номинирован, писал меньше же, как раз мотивация на следующий год.

Про накрутку.

Я напомню, что в один из годов, я выиграл потому что кто-то накручивал голоса и вроде ребята это проверяют.

Точно я что-то накручиваю? С чего вы это решили то?
+4
-1
+3
Проголосовал бы за Сошникова. Все подкасты его слушаю и статьи всегда интересно читать.
+3
0
+3
В прошлом году честно голосовал за "God damn it". Ребят продолжаю читать и здесь и в телеграмме, но голос решил отдать "просто и со вкусом". Знаю, что многое не поменяется от моего голоса, но может как мотивация работать и двигаться вперёд))
+3
-1
+2
Ответ druff
Баскетболь, Сошников и т.д. почему-то решили не включать, хотя они гораздо поактуальнее чем некоторые из списка.
ты видел у них плашку "Этот пост написан пользователем, начать писать на Трибуне может каждый"?
+2
0
+2
А "Баскеболъ" Антона Шатрова? С моего Имхо нужно все блоги включить в список.
+1
0
+1
Баскетболь где?
Регулярно, актуально, интересно. Слог легкий, занятный. Очень странно.
+2
-1
+1
Баскетболь, Сошников и т.д. почему-то решили не включать, хотя они гораздо поактуальнее чем некоторые из списка.
+2
-1
+1
За братишку Рахончика, как говорится стреляю в упор, а так в целом из тех кто тут есть думаю лучшим считаю канал Марка.
0
0
0
Драйв-н-кик лучший блог! жаль Василий стал редко писать
0
0
0
Если вы не любите баскетбольных авторов - у вас нет сердца.
Если вы не цените их труд - у вас нет разума.
0
0
0
Ответ druff
Нет, но зато видел посты у номинированных блогов, в которых нет такой плашки. А какой в ней смысл, такой же как у малиновых штанов в КинДзаДза? Понятно же что, например, статьи в блоге "сошников" написаны пользователем спортса.
Рахон тоже пользователь Спортса.
+1
-1
0
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