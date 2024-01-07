Выбираем лучший баскетбольный блог: от жизни клубов НБА до истории чемпионатов СССР

Продолжаем подводить итоги года на Трибуне. На очереди выборы лучшего баскетбольного блогера-2023.

Традиционное напоминание: Blogg на паркете (Роман Сприкут) и Драйв-н-кик (Рахон) относим к редакционным блогам, а это голосование проводится только среди пользовательских блогов.

Блог, в котором регулярно разговаривают с интересными людьми о баскетболе.

Блог, в котором рассказывают историю баскетбола в Советском Союзе.

Блог, в котором рассказывают о том, что происходит в «Голден Стэйт».

Блог, в котором аналитика сочетается с юмором и статистическими обоснованиями.

Блог, в котором по традиции рассказали о перспективах всех клубов НБА перед новым сезоном.

Блог, в котором рассказывают о самарском баскетболе.

Блог, в котором обычно рассказывают о величии «Оклахомы».

Блог, в котором болеют за «Бостон».

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 18 по 25 января.

Фото: Gettyimages