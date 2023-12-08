«Калешин? Это не наш тренер, он уволился две недели назад». В лучших комментах месяца – предсказания
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!
«Надеюсь, у Месси все получится. Должен же кто-то стать вторым Марадоной». Ваши первые комментарии о будущих легендах
«Что эта новость делает на нашем сайте вирусологии?» История мема из комментов
№20 – Калешина уволят
6%
№19 – Занзибар и Танзания
2%
№18 – товарищ Рот Ен Берг
4%
№17 – Мостовой и Песьяков
4%
№16 – Alone in the Dark
5%
№15 – Я уже на Никольской
4%
№14 – Сама мой!
9%
№13 – Power Point и Мостовой
3%
№12 – Internet Explorer и Бекхэм
2%
№11 – Сам за себя проголосовал
5%
№10 – Березовый сок
4%
№9 – Кейн и Копа
4%
№8 – Спортмастер готовится
3%
№7 – Раз в год и Дзагоев играет
4%
№6 – Вася заслужил
1%
№5 – От Волги до Эритреи
7%
№4 – Эвертон и ФФП
1%
№3 – Это не наш тренер
8%
№2 – Набор для микрозелени
4%
№1 – Замена Азара
20%