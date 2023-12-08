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«Калешин? Это не наш тренер, он уволился две недели назад». В лучших комментах месяца – предсказания

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

 

«Надеюсь, у Месси все получится. Должен же кто-то стать вторым Марадоной». Ваши первые комментарии о будущих легендах

«Что эта новость делает на нашем сайте вирусологии?» История мема из комментов

Какой комментарий понравился больше всех?
661 голос
№20 – Калешина уволят
6%
№19 – Занзибар и Танзания
2%
№18 – товарищ Рот Ен Берг
4%
№17 – Мостовой и Песьяков
4%
№16 – Alone in the Dark
5%
№15 – Я уже на Никольской
4%
№14 – Сама мой!
9%
№13 – Power Point и Мостовой
3%
№12 – Internet Explorer и Бекхэм
2%
№11 – Сам за себя проголосовал
5%
№10 – Березовый сок
4%
№9 – Кейн и Копа
4%
№8 – Спортмастер готовится
3%
№7 – Раз в год и Дзагоев играет
4%
№6 – Вася заслужил
1%
№5 – От Волги до Эритреи
7%
№4 – Эвертон и ФФП
1%
№3 – Это не наш тренер
8%
№2 – Набор для микрозелени
4%
№1 – Замена Азара
20%
19 комментариев
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Спасибо, что по заявкам трудящихся подписали места в голосовании
+16
-1
+15
Ответ Torkan
Как то с юмором в стране (или только на этом сайте ?) всё хуже и хуже с каждым годом.
тнт и уральские пельмени все таки делают свое черное дело.
+12
-2
+10
Спасибо человеку, собирающему эти комменты. Каждый раз - несколько минут хорошего настроения) если это делает ИИ, то ему тоже спасибо!)
+6
-2
+4
alone in the dark незаслуженно мало набирает :/
+4
-1
+3
Первый конечно пушка
+5
-3
+2
Хорошая подборка)
+5
-3
+2
несколько максимально очевидных, но народу зашло)
+1
0
+1
Ответ Torkan
Как то с юмором в стране (или только на этом сайте ?) всё хуже и хуже с каждым годом.
Да нормально
+3
-2
+1
Ответ Torkan
Как то с юмором в стране (или только на этом сайте ?) всё хуже и хуже с каждым годом.
воу, а на каких сайтах лучше? на комментах и держимся, родимых. Так-та кому нужен этот околоспорт если честно
+1
0
+1
Как то с юмором в стране (или только на этом сайте ?) всё хуже и хуже с каждым годом.
+9
-9
0
По мне дак приз надо отдать за предсказание увольнения Калешина))
+1
-1
0
Самый лучший - самый нетолерантный.
0
0
0
Не получается посмотреть сами комменты
0
0
0
Ответ Torkan
Как то с юмором в стране (или только на этом сайте ?) всё хуже и хуже с каждым годом.
Настоящие смешные банят же. Вот и остаётся эта унылятина. Про микрозелень...
0
0
0
Ответ sanek_rabona
тнт и уральские пельмени все таки делают свое черное дело.
Главное не возвращаться к Аншлагу и Кривому Зеркалу))
0
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