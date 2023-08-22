93 комментария

Мы обновляем меню сайта. Да, опять
Привет. На связи команда продукта Sports.ru.
Сайту в этом году исполнится 25 лет. Мы хотим, чтобы он не оставался «как есть», а становился только быстрее, лучше и сильнее. Для этого нашему продукту нужно меняться – и визуально, и содержательно.
Мы подготовили обновление самой чувствительной для пользователей части сайта любого сервиса – меню. Это каркас сайта, его технологическое изменение позволит обновляться и развиваться намного оперативнее и легче.
Четыре года назад мы уже обновили меню на компьютерной версии, и вы разнесли его в комментах. Сейчас меню поменяется и на десктопе, и в версии сайта для мобильных устройств, поэтому к обновлению готовились основательно.
Мы привлекали пользователей на каждом этапе разработки: с момента, когда меню еще было лишь проектом на бумаге, а обсуждались проблемы и пожелания, и до стадии, когда разработка уже была готова к запуску. Чтобы принять участие в будущих исследованиях, следите за новостной лентой, а как получать ранний доступ к новым фичам – напомним в конце поста.
Что поменялось в компьютерной версии сайта?
Убрали вторую серую строчку меню. Теперь нет лишнего пространства, закрывающего контент, и пунктов в нем, которые отвлекают от просмотра. Контент стал ближе к меню (на 48 пикселей).
Сложили все выпадающие списки с лигами, спортсменами и командами в одну древовидную структуру. Используют их редко, а постоянные выпадающие списки при наведении на каждый пункт как помогали, так и раздражали. Теперь они спрятаны за один клик и несколько наведений мышкой.
Разместили всю персональную информацию в одном месте под вашим профилем: теперь там пропавшие ранее из меню команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, теги, посты, блоги. Эту часть еще доработаем с обновлением профилей.
Адаптировали верхнюю строчку меню под раздел, в котором вы находитесь: большинство, включая самых активных пользователей, интересуется одним видом спорта, поэтому наполнение строки теперь меняется. Если читаете раздел «Футбол», в «шапке» будут исключительно футбольные пункты меню, в баскетбольном разделе – баскетбольные.
Что поменялось в мобильной версии сайта?
Появились элементы профиля, ранее недоступные с мобильных устройств – подписки на теги, команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, посты и блоги. Доработаем эту часть с обновлением страниц профилей.
Появились уведомления.
Появился поиск по сайту.
Внизу экрана появилась строка меню, содержимое которого подстраивается под раздел, где вы находитесь – теперь проще переходить к нужным страницам. А при пролистывании страницы вниз пропадает верхняя черная полоска, поэтому видимая область при чтении остается прежней.
В меню со списком всех разделов сайта теперь те же пункты, что и в полной версии для компьютеров.
Дорабатывать меню будете? Снова поменяете через четыре года?
Четыре года назад мы знали, что меню придется доработать для интеграции в мобильную версию. Сейчас мы учли все технические требования для реализации, поэтому пока ничего менять не планируем и переключаемся на другие задачи.
В этом году собираемся приступить к обновлению профиля, и уже вместе с ним, возможно, внесем изменения в профильную часть, а также подумаем о персонализации пунктов меню на черной плашке в компьютерной версии и в нижней плашке на мобильных устройствах.
Почему я не вижу новое меню?
Прямо сейчас его видят 10% пользователей сайта. В течение месяца оно появится у всех, если мы не заметим серьезных проблем.
Если вы не попали в эти 10%, иногда вы можете поймать небольшие проблемы в разных частях сайта (например, неверное название раздела или лишний отступ между виджетами) – они уйдут при полноценном запуске.
Как получать ранний доступ к новым фичам?
Для тестирования меню (и не только) мы искали бета-тестировщиков. Откликнулось 200 человек, 100 из них получили ранний доступ к меню и оставили комментарии, большинство мы реализовали в текущей версии.
Огромное спасибо всем, кто был готов нам помочь, без вас этот проект бы не получился таким, каким он сейчас запускается.
Хотите получать ранний доступ к будущим фичам? Заполните анкету по ссылке. С нас доступ, с вас – несколько комментариев по фиче.
Все доступы рассылаем по почте, ближайшая рассылка – не раньше осени.
Сервисы по блокировке рекламы бывают разные, и разные места на сайте могут из-за них отваливаться. Оптимизировать сайт под корректную работу со всеми блокировщиками рекламы мы не можем, потому что эту задачу можно сформулировать как «давайте сделаем так, чтобы завтра мы начали делать свою работу за «спасибо»». У разработчиков и авторов есть семьи, которые им нужно кормить, и доходы с рекламы – наш единственный источник дохода.
Полудохлые конкуренты с интерфейсами из 2010х годов в назидание.
Респект
Если установлены блокировщики рекламы, то мы не можем гарантировать работоспособность просто по той причине, что не имеем доступа к алгоритмам работы этих блокировщиков – они, вместе с рекламой, могут ломать корневую функциональность сайта, и мы на это никак повлиять не можем, потому что это внешнее решение, никак с нами не связанное. Что на старом движке, что на новом.
Поэтому и на ваш исходный вопрос нельзя ответить однозначно, его скорее стоит задать провайдеру решения по блокировке рекламы, которым вы пользуетесь.
Уже не впихивается.
Но есть несколько но:
– возможности нанять столько людей у нас нет. Рекламная модель монетизации не генерирует столько денег, а говорить про спорт хочется продолжать для всех и без платных ограничений
– у нас есть проблемы со стабильностью работы сайта, которыми нужно заниматься. Напомню, ему в этом году будет 25 лет, и «техническое легаси», которое выстреливает в самый неудобный момент (например, после матча Россия – Дания, когда мы были пару часов недоступны) у нас все еще большое
– «сделать новое меню» по причине из предыдущего пункта это не «сделать меню с нуля и сразу запустить», а учесть технические особенности каждой из страниц сайта, сейчас мы вынуждены поддерживать несколько языков программирования, но идем к одному.