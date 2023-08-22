93 комментария

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Мы обновляем меню сайта. Да, опять

Sports.ru Sports.ru
Футбол Футбол

Привет. На связи команда продукта Sports.ru. 

Сайту в этом году исполнится 25 лет. Мы хотим, чтобы он не оставался «как есть», а становился только быстрее, лучше и сильнее. Для этого нашему продукту нужно меняться – и визуально, и содержательно. 

Мы подготовили обновление самой чувствительной для пользователей части сайта любого сервиса – меню. Это каркас сайта, его технологическое изменение позволит обновляться и развиваться намного оперативнее и легче. 

Четыре года назад мы уже обновили меню на компьютерной версии, и вы разнесли его в комментах. Сейчас меню поменяется и на десктопе, и в версии сайта для мобильных устройств, поэтому к обновлению готовились основательно. 

Мы привлекали пользователей на каждом этапе разработки: с момента, когда меню еще было лишь проектом на бумаге, а обсуждались проблемы и пожелания, и до стадии, когда разработка уже была готова к запуску. Чтобы принять участие в будущих исследованиях, следите за новостной лентой, а как получать ранний доступ к новым фичам – напомним в конце поста. 

Что поменялось в компьютерной версии сайта?

Убрали вторую серую строчку меню. Теперь нет лишнего пространства, закрывающего контент, и пунктов в нем, которые отвлекают от просмотра. Контент стал ближе к меню (на 48 пикселей).

Сложили все выпадающие списки с лигами, спортсменами и командами в одну древовидную структуру. Используют их редко, а постоянные выпадающие списки при наведении на каждый пункт как помогали, так и раздражали. Теперь они спрятаны за один клик и несколько наведений мышкой.

Разместили всю персональную информацию в одном месте под вашим профилем: теперь там пропавшие ранее из меню команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, теги, посты, блоги. Эту часть еще доработаем с обновлением профилей. 

Адаптировали верхнюю строчку меню под раздел, в котором вы находитесь: большинство, включая самых активных пользователей, интересуется одним видом спорта, поэтому наполнение строки теперь меняется. Если читаете раздел «Футбол», в «шапке» будут исключительно футбольные пункты меню, в баскетбольном разделе – баскетбольные. 

Что поменялось в мобильной версии сайта?

Появились элементы профиля, ранее недоступные с мобильных устройств – подписки на теги, команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, посты и блоги. Доработаем эту часть с обновлением страниц профилей. 

Появились уведомления

Появился поиск по сайту

Внизу экрана появилась строка меню, содержимое которого подстраивается под раздел, где вы находитесь – теперь проще переходить к нужным страницам. А при пролистывании страницы вниз пропадает верхняя черная полоска, поэтому видимая область при чтении остается прежней.

В меню со списком всех разделов сайта теперь те же пункты, что и в полной версии для компьютеров

Дорабатывать меню будете? Снова поменяете через четыре года?

Четыре года назад мы знали, что меню придется доработать для интеграции в мобильную версию. Сейчас мы учли все технические требования для реализации, поэтому пока ничего менять не планируем и переключаемся на другие задачи. 

В этом году собираемся приступить к обновлению профиля, и уже вместе с ним, возможно, внесем изменения в профильную часть, а также подумаем о персонализации пунктов меню на черной плашке в компьютерной версии и в нижней плашке на мобильных устройствах. 

Почему я не вижу новое меню?

Прямо сейчас его видят 10% пользователей сайта. В течение месяца оно появится у всех, если мы не заметим серьезных проблем.

Если вы не попали в эти 10%, иногда вы можете поймать небольшие проблемы в разных частях сайта (например, неверное название раздела или лишний отступ между виджетами) – они уйдут при полноценном запуске.

Как получать ранний доступ к новым фичам?

Для тестирования меню (и не только) мы искали бета-тестировщиков. Откликнулось 200 человек, 100 из них получили ранний доступ к меню и оставили комментарии, большинство мы реализовали в текущей версии. 

Огромное спасибо всем, кто был готов нам помочь, без вас этот проект бы не получился таким, каким он сейчас запускается. 

Хотите получать ранний доступ к будущим фичам? Заполните анкету по ссылке. С нас доступ, с вас – несколько комментариев по фиче. 

Все доступы рассылаем по почте, ближайшая рассылка – не раньше осени.

93 комментария

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ОЛЛС1911
освободили место под рекламу.
+67
-1
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Den_94
А можно всю рекламу в отдельный пункт меню тоже спрятать?
Можно, но тогда нам не на что будет поддерживать работоспособность сайта(
+56
-8
+48
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Den_94
А можно всю рекламу в отдельный пункт меню тоже спрятать?
+40
-3
+37
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ApocalypsePlease
А постоянные проблемы с подгрузкой комментариев вы пофиксите, наконец, или оставите "как есть"?
+27
0
+27
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Валерий Рытов
Объективно меню с двумя полудублирующими списками выглядело устаревшим и стало намного лучше, заметил обновление еще несколько дней назад в фэнтези. Если совсем придираться, то немного неудобно пролистывать футбольные клубные турниры (я бы сразу сделал видимой всю топ-5) и показал бы полностью все теги прочих видов спорта (как сейчас при наведении на точки), иногда бывают важны конкретные (например, нет шахмат).
+17
-1
+16
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Heropontus
Если включу Adblock в браузере, то у меня пропадет "Моя лента" и "Перейти к команде" в Fantasy?
Это вопрос или утверждение?
Сервисы по блокировке рекламы бывают разные, и разные места на сайте могут из-за них отваливаться. Оптимизировать сайт под корректную работу со всеми блокировщиками рекламы мы не можем, потому что эту задачу можно сформулировать как «давайте сделаем так, чтобы завтра мы начали делать свою работу за «спасибо»». У разработчиков и авторов есть семьи, которые им нужно кормить, и доходы с рекламы – наш единственный источник дохода.
+20
-4
+16
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Константин Ловков
Ответ ApocalypsePlease
А постоянные проблемы с подгрузкой комментариев вы пофиксите, наконец, или оставите "как есть"?
Было бы намного проще понять о какой именно проблеме вы говорите, если к этой абстракции добавить какие-то содержательные детали: описание текста ошибки, скриншоты, платформу, сценарий воспроизведения – хотя бы что-то конкретное, что помогло бы нам понять что именно работает не так.
+15
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+13
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Александр Цигельников
Все правильно. Чтобы быть актуальными-нужно постоянно меняться.
Полудохлые конкуренты с интерфейсами из 2010х годов в назидание.
Респект
+14
-2
+12
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Как дела на заводе
А мне нравится, симпатишно выглядит )
+13
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Heropontus
Комментарий скрыт
При отсутствии блокировщика рекламы мы можем гарантировать либо работоспособность сайта, либо возможность исправления проблемы.

Если установлены блокировщики рекламы, то мы не можем гарантировать работоспособность просто по той причине, что не имеем доступа к алгоритмам работы этих блокировщиков – они, вместе с рекламой, могут ломать корневую функциональность сайта, и мы на это никак повлиять не можем, потому что это внешнее решение, никак с нами не связанное. Что на старом движке, что на новом.

Поэтому и на ваш исходный вопрос нельзя ответить однозначно, его скорее стоит задать провайдеру решения по блокировке рекламы, которым вы пользуетесь.
+11
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+9
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ ОЛЛС1911
освободили место под рекламу.
В предыдущем обновлении меню на десктопе просто убрали рекламный блок из верхней части экрана и не вернули до сих пор, сейчас приподняли контент выше, сократив дистанцию между меню и матчами/текстами.
Уже не впихивается.
+14
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Serge Vendino
Ответ Константин Ловков
Было бы намного проще понять о какой именно проблеме вы говорите, если к этой абстракции добавить какие-то содержательные детали: описание текста ошибки, скриншоты, платформу, сценарий воспроизведения – хотя бы что-то конкретное, что помогло бы нам понять что именно работает не так.
Например, в приложении на андроид несколько раз было, что комментарии или не показываются вообще, или без отображения количества плюсов/минусов и соответствующей сортировки (у всех 0).
+8
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ munchen_fest
Алексей Понтяков? Почему автор не знаком мне?
Что ж, настало время познакомиться
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Heropontus
Если включу Adblock в браузере, то у меня пропадет "Моя лента" и "Перейти к команде" в Fantasy?
+8
-1
+7
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Интересная логика - вы выкатываете продукт, получаете огромное количество негатива, но принимаете решение ничего не менять?) Клиентоориентированность хороша. Но как и сказали ребята тут - зато для рекламы и баннеров места всегда навалом и стало ещё больше
Решение такое мы не принимали, а учли ошибки, и вернулись к меню как только появилась возможность. Если бы у медиа была возможность нанять себе огромный штаб IT-спецов, чтобы в параллель управлять несколькими проектами, мы бы так и сделали.

Но есть несколько но:
– возможности нанять столько людей у нас нет. Рекламная модель монетизации не генерирует столько денег, а говорить про спорт хочется продолжать для всех и без платных ограничений
– у нас есть проблемы со стабильностью работы сайта, которыми нужно заниматься. Напомню, ему в этом году будет 25 лет, и «техническое легаси», которое выстреливает в самый неудобный момент (например, после матча Россия – Дания, когда мы были пару часов недоступны) у нас все еще большое
– «сделать новое меню» по причине из предыдущего пункта это не «сделать меню с нуля и сразу запустить», а учесть технические особенности каждой из страниц сайта, сейчас мы вынуждены поддерживать несколько языков программирования, но идем к одному.
+6
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
4 года на доработку вёрстки сайта, которая тогда подверглась большой критике? Кайф, просто гении разработки. Наверно по конспектам рогозина работали
Ну все-таки над версткой сайта в рамках меню мы не работали. Да и не занимались меню все эти 4 года.
+5
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Сульшер жги!
Фентези будет глючить больше как думаете ?
Фэнтези больше глючить не планирует. А расскажете, с какими проблемами там сталкиваетесь?
+3
0
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Novak
Вот это хорошее обновление. У меня только постоянно показывает 99+ уведомлений (писем), хотя всё прочитано.
+4
-1
+3
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Верните все в зад! Не вижу своих комментариев. Почему-то я вижу комментарии друга вместо своих.
+4
-1
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Ник Гре
Ответ Den_94
А можно всю рекламу в отдельный пункт меню тоже спрятать?
Можно. Любым нормальным блокиратором рекламы.
+7
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Lifar Skladchikov
Мне честно не оч понятно нытьё про рекламу: в мобильном приложении я закрываю ее 1-2 раза и вижу в статьях, где легко пролистать. Да, на основновном сайте ее много, факт, но блин, спортс один из немногих сайтов, которые не проданы конгломерату с гос финансированием или гос участием. Создать такое на частные деньги - это конечно сверхдостижение и куча труда! Спортс, вы красавчики!
+2
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Adjusted
Ответ Francesc Fàbregas
Сделайте уже что нибудь с кремлеботами.
Лучше уж с ципсотой
+4
-2
+2
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Сульшер жги!
Ответ Алексей Понтяков
Фэнтези больше глючить не планирует. А расскажете, с какими проблемами там сталкиваетесь?
Периодически "виснет" страница, как будто все время обновляется ( кружок крутится на экране )перезагружаешь раза 3-4 потом нормально. Пробовал и с телефона и с компа. Перед выходными такое было , сейчас работает
+2
0
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ Двестик Двестик
Именно на главной.
Спасибо, разберемся.
+2
0
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Алексей Понтяков
Автор
Ответ tRIFF
Хотелось бы попробовать новое меню, жаль не попал в 10%
Попробуем в течение пары недель расширить распределение, как только убедимся, что не видим больших проблем.
+2
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