93 комментария

Привет. На связи команда продукта Sports.ru.

Сайту в этом году исполнится 25 лет. Мы хотим, чтобы он не оставался «как есть», а становился только быстрее, лучше и сильнее. Для этого нашему продукту нужно меняться – и визуально, и содержательно.

Мы подготовили обновление самой чувствительной для пользователей части сайта любого сервиса – меню. Это каркас сайта, его технологическое изменение позволит обновляться и развиваться намного оперативнее и легче.

Четыре года назад мы уже обновили меню на компьютерной версии, и вы разнесли его в комментах. Сейчас меню поменяется и на десктопе, и в версии сайта для мобильных устройств, поэтому к обновлению готовились основательно.

Мы привлекали пользователей на каждом этапе разработки: с момента, когда меню еще было лишь проектом на бумаге, а обсуждались проблемы и пожелания, и до стадии, когда разработка уже была готова к запуску. Чтобы принять участие в будущих исследованиях, следите за новостной лентой, а как получать ранний доступ к новым фичам – напомним в конце поста.

Что поменялось в компьютерной версии сайта?

Убрали вторую серую строчку меню. Теперь нет лишнего пространства, закрывающего контент, и пунктов в нем, которые отвлекают от просмотра. Контент стал ближе к меню (на 48 пикселей).

Сложили все выпадающие списки с лигами, спортсменами и командами в одну древовидную структуру. Используют их редко, а постоянные выпадающие списки при наведении на каждый пункт как помогали, так и раздражали. Теперь они спрятаны за один клик и несколько наведений мышкой.

Разместили всю персональную информацию в одном месте под вашим профилем: теперь там пропавшие ранее из меню команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, теги, посты, блоги. Эту часть еще доработаем с обновлением профилей.

Адаптировали верхнюю строчку меню под раздел, в котором вы находитесь: большинство, включая самых активных пользователей, интересуется одним видом спорта, поэтому наполнение строки теперь меняется. Если читаете раздел «Футбол», в «шапке» будут исключительно футбольные пункты меню, в баскетбольном разделе – баскетбольные.

Что поменялось в мобильной версии сайта?

Появились элементы профиля, ранее недоступные с мобильных устройств – подписки на теги, команды в Fantasy и Лиге Прогнозов, посты и блоги. Доработаем эту часть с обновлением страниц профилей.

Появились уведомления.

Появился поиск по сайту.

Внизу экрана появилась строка меню, содержимое которого подстраивается под раздел, где вы находитесь – теперь проще переходить к нужным страницам. А при пролистывании страницы вниз пропадает верхняя черная полоска, поэтому видимая область при чтении остается прежней.

В меню со списком всех разделов сайта теперь те же пункты, что и в полной версии для компьютеров.

Дорабатывать меню будете? Снова поменяете через четыре года?

Четыре года назад мы знали, что меню придется доработать для интеграции в мобильную версию. Сейчас мы учли все технические требования для реализации, поэтому пока ничего менять не планируем и переключаемся на другие задачи.

В этом году собираемся приступить к обновлению профиля, и уже вместе с ним, возможно, внесем изменения в профильную часть, а также подумаем о персонализации пунктов меню на черной плашке в компьютерной версии и в нижней плашке на мобильных устройствах.

Почему я не вижу новое меню?

Прямо сейчас его видят 10% пользователей сайта. В течение месяца оно появится у всех, если мы не заметим серьезных проблем.

Если вы не попали в эти 10%, иногда вы можете поймать небольшие проблемы в разных частях сайта (например, неверное название раздела или лишний отступ между виджетами) – они уйдут при полноценном запуске.

Как получать ранний доступ к новым фичам?

Для тестирования меню (и не только) мы искали бета-тестировщиков. Откликнулось 200 человек, 100 из них получили ранний доступ к меню и оставили комментарии, большинство мы реализовали в текущей версии.

Огромное спасибо всем, кто был готов нам помочь, без вас этот проект бы не получился таким, каким он сейчас запускается.

Хотите получать ранний доступ к будущим фичам? Заполните анкету по ссылке. С нас доступ, с вас – несколько комментариев по фиче.

Все доступы рассылаем по почте, ближайшая рассылка – не раньше осени.