На связи команда продукта Sports.ru.

Нашему сайту в этом году исполнится 25 лет. Мы хотим, чтобы Sports.ru не оставался «как есть», а становился только быстрее, лучше и сильнее. Для этого нашему продукту нужно меняться – и визуально, и содержательно.

Мы понимаем, что даже небольшие изменения могут нарушить привычное пользование сайтом или приложениями. Чтобы этого избежать, мы проводим интервью с частью пользователей, показываем предварительные дизайны страниц, изучаем аналитику пользования сервисами. Но очень редко мы вместе с вами тестируем уже готовые сервисы перед тем, как запустить их «на всех» – ведь на цифрах и в личном обсуждении все может быть хорошо, а после релиза оказывается, что мы не учли что-то важное для вас.

Сайт и приложения Sports.ru ждут серьезные изменения. Нам хочется свести к минимуму проблемы, которые мы можем создать вам этими обновлениями.

Поэтому мы ищем бета-тестировщиков – людей, которые первыми получат доступ к новому или обновленному функционалу и поделятся впечатлениями от его использования.

В чем заключается роль бета-тестировщика?

Изучить новый сервис и написать, что не нравится, что можно улучшить, а что превзошло ожидания (надеемся, такого будет больше). Специальные навыки не требуются – мы отправим пошаговую инструкцию, как можно включить новый сервис.

Сколько на это нужно времени?

Пару часов в месяц. Зависит от частоты появления нового, вашего желания и возможности участвовать в тестировании, а также объема обратной связи, которую вы хотите оставить.

Это оплачивается?

Нет, но самым активным участникам по итогам года мы отправим сувениры Sports.ru.

Хотите поучаствовать?

Заполните специальную форму, это займет не более 5 минут.

Первые доступы для тестирования нового сервиса мы разошлем некоторым из вас уже на следующей неделе.

Сделаем Спортс лучше. Вместе!