Делитесь чувствами по отношению к Пеле. Ваши слова передадут родственникам легенды!
Посольство Бразилии в России готовит книгу памяти Пеле и приглашает всех болельщиков поделиться воспоминаниями, впечатлениями и признаниями.
Об этом у себя в телеграм-канале рассказал Александр Спивак.
Мы пообщались с Александром – он сказал, что обязательно передаст все ваши сообщения, так что смело пишите комментарии.
У нас есть несколько дней, чтобы передать важные слова.
Дальше мы быстро дошли до финальной фразы, завели в кадр дублёра Пеле - снимали крупно делали - Пеле все это время ждал нас и только для того, чтобы подарить футболки сборной Бразилии с его номером и команды Сантос, за которую он играл, а также мяч с его подписью. Но самое интересное было на ужине после съёмок: Пеле снял ботинок и показал свою правую ступню. Она отличалась от левой, она была как бы немного загнутой внутрь, как клюшка хоккеиста. Он сказал тогда: благодаря этой аномалии я достиг того, что достиг.
Продолжение истории: спустя 22 года (году так в 2018) Пеле приезжает в Москву и мой сын (тоже кинематографист) снимает Пеле и раскатывает ему о той самой съемке рекламного ролика и Пеле помнил об этом и записал очень трогательное обращение ко мне, к моему сыну. Он был невероятно щедрым и открытым человеком, он уважал любую профессию и любой труд, наверное, он знал как достигается успех.
Светлая память об этом человеке навсегда.
Если кому-то будет интересно посмотреть ролик (думаю многие его видели) наберите в поисковиках и найдёте.
Если будет интересно кому-то что/то узнать дополнительно, пишите, я постараюсь ответить!
Всем добра и мира!
Помните как в 2014 году абсолютно все ходили с синими рюкзаками Pele?Акция в Магните была вроде....