Делитесь чувствами по отношению к Пеле. Ваши слова передадут родственникам легенды!

Посольство Бразилии в России готовит книгу памяти Пеле и приглашает всех болельщиков поделиться воспоминаниями, впечатлениями и признаниями.

Об этом у себя в телеграм-канале рассказал Александр Спивак.

Мы пообщались с Александром – он сказал, что обязательно передаст все ваши сообщения, так что смело пишите комментарии.

У нас есть несколько дней, чтобы передать важные слова.