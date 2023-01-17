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Делитесь чувствами по отношению к Пеле. Ваши слова передадут родственникам легенды!

Пеле Пеле
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Футбол Футбол

Посольство Бразилии в России готовит книгу памяти Пеле и приглашает всех болельщиков поделиться воспоминаниями, впечатлениями и признаниями.

Об этом у себя в телеграм-канале рассказал Александр Спивак.

Мы пообщались с Александром – он сказал, что обязательно передаст все ваши сообщения, так что смело пишите комментарии.

У нас есть несколько дней, чтобы передать важные слова.

12 комментариев

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Петр Ше
Кофе был хреновый
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Кавабунга Шреддоголовый
Я не застал Пеле на поле и только видел его в рекламе кофе (вообрази Бразилию!) и где-то ещё в новостях футбольных и прочем. Ну возраст уже был почтенным. Поэтому сказать ничего не могу, но это был великий футболист и хороший человек, поскольку не помню никаких новостей, где бы он фигурировал в скандале. Светлая память великому и единственному в истории трёхкратному чемпиону мира по футболу.
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luu
Ответ sfrrrR
Придумай шутку посвежее и прояви уважение к легенде, а то, эта баянистая и бородатая про кофе Пеле, обросла уже здеь мхом от старости.
А где ты шутку увидел, я по возрасту его игры не видел
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sfrrrR
Ответ luu
У меня нет воспоминаний о Пеле, кроме рекламы кофе с одноимённым названием
Придумай шутку посвежее и прояви уважение к легенде, а то, эта баянистая и бородатая про кофе Пеле, обросла уже здеь мхом от старости.
+2
-2
0
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D-eisler@yandex.ru
Кофе хороший был
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IgorDP
1996 год, декабрь, примерно неделя до Рождества. Я с небольшой командой из Москвы прилетаю в Сан Пауло на съёмки рекламного ролика кофе Пеле, чьим лицом являлся, естественно, сам метр. Слоган ролика - только самое лучшее в мире называется Пеле - вызвало у Пеле ироничную улыбку, ровно такую искреннюю, неподдельную, которая присутствовала на многих его фотографиях. В тот момент я подумал - сработаемся! Мы построили декорацию - рабочий кабинет Пеле - он тогда занимал пост министра спорта Бразилии и начали снимать. Ролик был текстовой и хоть длился 30 сек, но текста хватало, чтобы где-то запнуться. Один кадр мы снимали больше двадцати дублей, мне хотелось добиться той самой чистой и неподдельной улыбки, которую я видел до съемочной площадки в момент первого знакомства с Пеле, когда рассказывал ему о сути ролика. Так вот, наступил момент, когда Пеле устал и попросил сделать паузу. Мы сделали паузу и он спросил меня: ты видишь что я пью из чашки (он по сюжету делал глоток реального кофе), я сказал: нет, не вижу! Он: налейте мне кока/колу, я устал от кофе. Мы налили и дело пошло)). Вопрос, конечно, не в кофе, просто Пеле нужна была маленькая перезагрузка.
Дальше мы быстро дошли до финальной фразы, завели в кадр дублёра Пеле - снимали крупно делали - Пеле все это время ждал нас и только для того, чтобы подарить футболки сборной Бразилии с его номером и команды Сантос, за которую он играл, а также мяч с его подписью. Но самое интересное было на ужине после съёмок: Пеле снял ботинок и показал свою правую ступню. Она отличалась от левой, она была как бы немного загнутой внутрь, как клюшка хоккеиста. Он сказал тогда: благодаря этой аномалии я достиг того, что достиг.
Продолжение истории: спустя 22 года (году так в 2018) Пеле приезжает в Москву и мой сын (тоже кинематографист) снимает Пеле и раскатывает ему о той самой съемке рекламного ролика и Пеле помнил об этом и записал очень трогательное обращение ко мне, к моему сыну. Он был невероятно щедрым и открытым человеком, он уважал любую профессию и любой труд, наверное, он знал как достигается успех.
Светлая память об этом человеке навсегда.
Если кому-то будет интересно посмотреть ролик (думаю многие его видели) наберите в поисковиках и найдёте.
Если будет интересно кому-то что/то узнать дополнительно, пишите, я постараюсь ответить!
Всем добра и мира!
+16
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+16
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Андрей Дементьев
Да у нас в России можно сказать был культ Пеле)
Помните как в 2014 году абсолютно все ходили с синими рюкзаками Pele?Акция в Магните была вроде....
+2
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+2
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lexakarabut
По каналу 7ТВ показы­вали старые матчи с чемпионатов мира по футболу в 90-е годы и постоянно звучали фамилии Вава, Гаррин­ча и чаще всех Пеле. Вот тогда и обратил внимание и обалдел от игры сборной вооб­ще и Пеле в частност­и. Потом книгу купил 100 самых великих спортсменов в истории и на обложке был кт­о? Конечно же Пеле=)
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DDDDAN
G.O.A.T
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+1
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Hitgoe Himgob
Дед про него и Гарринчу очень много рассказывал. До конца своих дней так и болел за Бразилию и отца моего также воспитал. Деда уже нет как 5 лет, но как где то вижу эти фамилии вспоминаю сразу про него.
+8
-1
+7
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luu
У меня нет воспоминаний о Пеле, кроме рекламы кофе с одноимённым названием
+15
-6
+9
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onsigne
Пеле крутой
+4
-2
+2
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