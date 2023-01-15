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Выбираем лучшего автора хоккейной Трибуны – здесь клубные блоги НХЛ и любительский хоккей в регионах

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Голосуем!

Кто в 2022 году вел лучший блог в хоккейном разделе Трибуны? У нас 7 претендентов, а победителя предстоит определить вам!

1. Периферия, автор – Дмитрий Крюков

Самобытный блог о любительском хоккее с атмосферными репортажами из регионов. 

• «Начали ставить оркестр на коньки – думали про фигурное катание, но отказались. Решили играть в хоккей». Как музыка спасла спорт в Тыве

• А на деле – «Лев Толстой»! Хоккей в Липецкой области: стеклянные игроки, разговоры о яме и Денис Казанский как главная звезда

2. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko

Качественные переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста.

• «В 1972-м приехали русские – такой игры мы не видели никогда». Интервью Уэйна Гретцки – про 99-й номер, «Эдмонтон» 80-х и обмен в «Лос-Анджелес»

• «Врезал Гретцки клюшкой – прямо над щитком. Меня чуть не повесили». Вратарь «Айлендерс» взял 4 Кубка Стэнли, забивал голы и дрался

3. #ВеримВТампу, автор – Алексей Челюканов

Легендарный болельщик «Тампы» в 2022-м публиковал на Трибуне собственную книгу. 

Книга #ВеримВТампу. Глава 29. Лишь мгновение ты наверху и стремительно катишься вниз

• Славная была охота

4. Парни с Бродвея, автор – EugeneP

Один из старейших клубных блогов – здесь появляются превью и обзоры, а также обсуждается все, что происходит в команде.

• Неожиданная проблема «Рейнджерс» перед началом сезона-2022/23. Нильс Лундквист

• Традиционный обзор и рейтинг проспектов «Рейнджерс» после дедлайна обменов

5. SportTalk, автор – Филипп Майков

Здесь публикуют истории игроков НХЛ, разборы матчей и подборки на самые разные темы.

• ТОП-10 самых результативных игроков 2022 года в НХЛ

• История одного обмена: как Райан О’Райлли потерял любовь к хоккею в «Баффало», а на следующий год взял Кубок Стэнли

6. Хоккейные размышления, автор – Сергей Ленский

Автор регулярно публикуют разнообразные сериалы: от подборок маскотов НХЛ до представления генеральных менеджеров команд.

• Топ-3 долгожителей в каждой команде НХЛ. Часть I

• Хоккеисты на обложках игры НХЛ от EA Sports

7. Чувствуя Манитобу, автор – Алексей Майоров

Блог о «Виннипег Джетс», который не нуждается в представлении. Он радует читателей уже 14-й год.

• Утешительный приз. У «Виннипега» новый главный тренер – он должен объединить игроков и наладить оборону

• Манитобская драма. «Виннипег» на пороге больших перемен

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 14 по 21 января.

Фото: East News/Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; Дмитрий Крюков

Выбираем лучший хоккейный блог
26 голосов
Периферия
41%
Hockey Books
8%
#ВеримВТампу
12%
Парни с Бродвея
12%
SportTalk
8%
Хоккейные размышления
4%
Чувствуя Манитобу
15%

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PVF
За лучший не готов голосовать. Но за худший буду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азатхан Чекабаев
Ответ Uraniumone
А ГДЕ ЖЕ НИКИТА???
тут выбираем из пользовательских блогов, редакционные авторы не в счет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uraniumone
А ГДЕ ЖЕ НИКИТА???
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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