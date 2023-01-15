Выбираем лучшего автора хоккейной Трибуны – здесь клубные блоги НХЛ и любительский хоккей в регионах

Голосуем!

Кто в 2022 году вел лучший блог в хоккейном разделе Трибуны? У нас 7 претендентов, а победителя предстоит определить вам!

Самобытный блог о любительском хоккее с атмосферными репортажами из регионов.

Качественные переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста.

Легендарный болельщик «Тампы» в 2022-м публиковал на Трибуне собственную книгу.

Один из старейших клубных блогов – здесь появляются превью и обзоры, а также обсуждается все, что происходит в команде.

Здесь публикуют истории игроков НХЛ, разборы матчей и подборки на самые разные темы.

Автор регулярно публикуют разнообразные сериалы: от подборок маскотов НХЛ до представления генеральных менеджеров команд.

Блог о «Виннипег Джетс», который не нуждается в представлении. Он радует читателей уже 14-й год.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 14 по 21 января.

Фото: East News/Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; Дмитрий Крюков