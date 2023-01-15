Выбираем лучшего автора хоккейной Трибуны – здесь клубные блоги НХЛ и любительский хоккей в регионах
Голосуем!
Кто в 2022 году вел лучший блог в хоккейном разделе Трибуны? У нас 7 претендентов, а победителя предстоит определить вам!
1. Периферия, автор – Дмитрий Крюков
Самобытный блог о любительском хоккее с атмосферными репортажами из регионов.
• «Начали ставить оркестр на коньки – думали про фигурное катание, но отказались. Решили играть в хоккей». Как музыка спасла спорт в Тыве
• А на деле – «Лев Толстой»! Хоккей в Липецкой области: стеклянные игроки, разговоры о яме и Денис Казанский как главная звезда
2. Hockey Books, автор – Andrey Osadchenko
Качественные переводы лучших книг о хоккее и расшифровки самого крутого хоккейного подкаста.
• «В 1972-м приехали русские – такой игры мы не видели никогда». Интервью Уэйна Гретцки – про 99-й номер, «Эдмонтон» 80-х и обмен в «Лос-Анджелес»
• «Врезал Гретцки клюшкой – прямо над щитком. Меня чуть не повесили». Вратарь «Айлендерс» взял 4 Кубка Стэнли, забивал голы и дрался
3. #ВеримВТампу, автор – Алексей Челюканов
Легендарный болельщик «Тампы» в 2022-м публиковал на Трибуне собственную книгу.
• Книга #ВеримВТампу. Глава 29. Лишь мгновение ты наверху и стремительно катишься вниз
• Славная была охота
4. Парни с Бродвея, автор – EugeneP
Один из старейших клубных блогов – здесь появляются превью и обзоры, а также обсуждается все, что происходит в команде.
• Неожиданная проблема «Рейнджерс» перед началом сезона-2022/23. Нильс Лундквист
• Традиционный обзор и рейтинг проспектов «Рейнджерс» после дедлайна обменов
5. SportTalk, автор – Филипп Майков
Здесь публикуют истории игроков НХЛ, разборы матчей и подборки на самые разные темы.
• ТОП-10 самых результативных игроков 2022 года в НХЛ
• История одного обмена: как Райан О’Райлли потерял любовь к хоккею в «Баффало», а на следующий год взял Кубок Стэнли
6. Хоккейные размышления, автор – Сергей Ленский
Автор регулярно публикуют разнообразные сериалы: от подборок маскотов НХЛ до представления генеральных менеджеров команд.
• Топ-3 долгожителей в каждой команде НХЛ. Часть I
• Хоккеисты на обложках игры НХЛ от EA Sports
7. Чувствуя Манитобу, автор – Алексей Майоров
Блог о «Виннипег Джетс», который не нуждается в представлении. Он радует читателей уже 14-й год.
• Утешительный приз. У «Виннипега» новый главный тренер – он должен объединить игроков и наладить оборону
• Манитобская драма. «Виннипег» на пороге больших перемен
***
А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 14 по 21 января.
Фото: East News/Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; Дмитрий Крюков
3 комментария