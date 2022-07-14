Встречайте календарь любительских стартов в беге, плавании и триатлоне

Всем привет!

Меня зовут Юля, я издатель раздела «Здоровье». Это раздел для тех, кто не только следит за спортом, но и занимается им сам. Здесь мы рассказываем понятно о сложном (например, о спортивной и обычной медицине), развеиваем мифы о ЗОЖ и питании (придерживаемся принципов доказательной медицины и изучаем исследования), рассказываем вдохновляющие истории спортсменов-любителей. А еще «Здоровье на Sports.ru» – это комьюнити и сервисы для мультиспортсменов, то есть для каждого, кто любит активный образ жизни.

Мы хорошо понимаем потребности спортсменов-любителей, потому что сами ими являемся – участвуем в забегах, велогонках и триатлонных стартах, плаваем в бассейне и переплываем реки и озера. Мы знаем, что для спортсменов важны конкретные цели и контрольные старты.

Чтобы было удобно искать вдохновение и цель, выбирать, какой старт покорить следующим, и просто следить за событиями в любительском спорте, мы создали удобный календарь любительских событий .

Как это работает?

Календарь стартов аккумулирует все предстоящие события в беге, триатлоне и плавании за текущий год. Мы собираем для вас информацию о дате, месте проведения, дистанциях внутри события, а также полезные ссылки – на сайт организатора и регистрацию на событие.

Мы также следим за изменениями в расписании, поэтому вы сможете увидеть, если старт был отменен или перенесен на другую дату:

Чтобы не скроллить длинный список событий, вы можете воспользоваться фильтрами и выбрать нужную дистанцию или город (или и то, и другое):

Если не знаете, в каком именно старте в сезоне хотите поучаствовать, но хотите, чтобы ваш первый (или очередной) забег или заплыв был на крупном и заметном событии, – воспользуйтесь фильтром «Главные события»:

Что еще есть внутри календаря?

Помимо самого расписания спортивных событий, в календаре есть вкладки новостей и постов.

Их наполнением занимается редакция раздела «Здоровье»: мы следим за главными новостями в любительском спорте, даем советы по подготовке к соревнованиям, а также рассказываем личные истории атлетов-любителей.

Для того, чтобы у вас была возможность обсудить прошедший старт, поделиться впечатлениями от сезона или найти себе партнера на предстоящее соревнование, во всех вкладках календаря есть чат. Пожалуйста, используя его, не забывайте о правилах нашего сообщества .

В календаре будут только старты в России?

Сейчас большинство стартов, которые вы можете найти в нашем календаре, проходят в разных городах России. Постепенно там будут появляться забеги и заплывы в других странах, чтобы у вас была возможность найти подходящий старт, даже если вы живете в другой стране или хотите совместить участие в соревнованиях с путешествием.

А когда добавятся другие виды спорта?

В следующем сезоне мы планируем добавить в календарь лыжные и велосипедные старты. И, конечно, мы будем внимательно следить за запросами аудитории при дальнейшем расширении видов спорта внутри календаря.

Не нашли нужный старт или столкнулись с другой проблемой?

Мы постоянно обновляем календарь и дополняем его новыми событиями. Если вы не нашли подходящий вам старт – попробуйте зайти позже, возможно, он появится. Если вы заметили, что какого-то события не хватает в календаре, – отправьте информацию о старте на zozh@sports.ru и мы его добавим.

Обнаружили ошибку в работе календаря стартов? Напишите нам на support@sports.ru. К описанию ошибки приложите скриншот или видео, название браузера и версию операционной системы вашего устройства. Комментарии мы тоже читаем и будем не против, если вы там оставите информацию о проблеме, но полная ее идентификация через общение в почте пройдет быстрее.