Флэшмоб. Угадайте победителя Лиги чемпионов

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).

Во второй «Тоттенхэм», который выбил «Манчестер Сити» за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей), сыграет с «Аяксом», одолевшим «Ювентус» (3:2 по сумме двух матчей).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 17 Апр 2019 в 2:05 PDT

В финале ЛЧ точно сыграет либо «Тоттенхэм», либо «Аякс» – вы могли такое представить полгода назад?