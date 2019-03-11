Флэшмоб. Угадайте победителя Лиги чемпионов
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).
Во второй «Тоттенхэм», который выбил «Манчестер Сити» за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей), сыграет с «Аяксом», одолевшим «Ювентус» (3:2 по сумме двух матчей).
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В финале ЛЧ точно сыграет либо «Тоттенхэм», либо «Аякс» – вы могли такое представить полгода назад?
В истории ЛЧ еще не было такого дикого старта, как у «Сити» и «Тоттенхэма»: 5 голов за 21 минуту
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