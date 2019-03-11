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    Флэшмоб. Угадайте победителя Лиги чемпионов

    Теги Ливерпуль болельщики Барселона Лига чемпионов Тоттенхэм фото Аякс Футбол

    Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

    В первой паре «Ливерпуль», который выбил «Порту» (6:1 по сумме двух матчей), встретится с «Барселоной», прошедшей «Манчестер Юнайтед» (4:0 по сумме двух матчей).

    Во второй «Тоттенхэм», который выбил «Манчестер Сити» за счет голов в гостях (4:4 по сумме двух матчей), сыграет с «Аяксом», одолевшим «Ювентус» (3:2 по сумме двух матчей).

     
     
     
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    Публикация от Sports.ru (@sportsru)

    В финале ЛЧ точно сыграет либо «Тоттенхэм», либо «Аякс» – вы могли такое представить полгода назад?

    В истории ЛЧ еще не было такого дикого старта, как у «Сити» и «Тоттенхэма»: 5 голов за 21 минуту

    Мы спросили на какой минуте вы включили матч «Сити» и «Тоттенхэма»

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    Кто победит в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

    4024 голосa
    • Аякс
      19%
    • Тоттенхэм
      6%
    • Ливерпуль
      32%
    • Барселона
      43%

    Автор
    • peter bjorn

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