5 блогов, на которые нужно подписаться к старту Ла Лиги

Специально для тех, кто хочет больше читать об испанском футболе.

Испанская кухня

Два слова: Станислав Рынкевич. Главный эксперт в испанском футболе во всем русскоязычном интернете. Что обязательно случится в новом сезоне Примеры и почему у «Барсы» все плохо – странно, если вы до сих пор не подписаны.

Сиеста

Авторские тексты о чемпионате Испании. В «Сиесте» вы найдете материалы не только о грандах Ла Лиги, но и о «Сельте», «Жироне» и других командах. Подписка на блог обязательна тем, кто следит за испанским чемпионатом. Где еще вы почитаете о новичке Примеры, который дружит с «Манчестер Сити», или о том, чем крут пиар «Леганеса»?

Испанский глор

Этот блог открылся в конце июля и сразу начал зажигать. Материалы собирают десятки плюсов, а в самом горячем обсуждении полсотни комментариев. Разборы игры «Реала» и «Барселоны», текст о провале «сине-гранатовых» на старте сезона – забегайте почитать, если в Испании вам интересны топ-клубы.

Великий «Реал Мадрид»

Главный блог о мадридском «Реале» на Sports.ru. Вокруг «Великого» образовалось настоящее сообщество болельщиков «сливочных». Каждый пост собирает несколько сотен плюсов и несколько десятков комментариев. Если вам нужны не только качественные тексты, но и бодрое общение об испанском футболе, то ставьте плюс и подписывайтесь.

БарсаМания

Блог от русскоязычного сайта болельщиков «Барселоны». Авторы собирают главные тексты о любимом клубе и переводят их. В блоге много интервью, колонок, разборов матчей и тактических заметок. Есть даже переводы книг! Подписывайтесь на блог и читайте лучшие тексты о «Барселоне» со всего мира.

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