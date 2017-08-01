То, чего вы так ждали: статистика блогов на Sports.ru
Рассказываем, что мы уже сделали, а что появится совсем скоро.
Всем привет! Теперь на Sports.ru можно смотреть статистику блогов. Ура-ура-ура!
Что можно глянуть?
Пока пользователям доступна статистика по самым популярным постам за разные периоды, по приросту подписчиков, по самым популярным темам в блоге и по тому, насколько популярен блог в разделе.
Так, а где просмотры?
Гораздо более крутой и продвинутой страница со статистикой станет примерно через две недели. Мы добавим данные по просмотрам, в статистике появятся красивые графики, а еще можно будет узнать, по каким темам-тегам популярен ваш блог.
(изображение кликабельно)
Окей, и теперь все смогут узнать это о моем блоге?
Не совсем. Та статистика, которая запущена сейчас, будет доступна вообще всем. А подробная, которая появится через две недели, – только владельцу. Но это только в том случае, если ваш блог закрытый. В открытых и блогах с премодерацией любой сможет увидеть продвинутую статистику.
Все, побежал изучать! Еще что-то?
Да. О багах и предложениях обязательно пишите в комментариях или на почту ifrolov@sports.ru.
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