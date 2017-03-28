5 новых блогов о баскетболе, которые так же круты, как Майкл Джордан

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Windy City Assasin

Блог на 100% посвящен Деррику Роузу. Сбежит ли баскетболист из Нью-Йорка? С кем подпишет новый контракт? Роуз станет игроком «Сперс»? Вопросов много, а ответы проще искать вместе с автором блога Windy City Assasin.

Америкэн Бой

Дмитрий Сидоренко уверенно ворвался на баскетбольную «Трибуну» и срубает плюсы. Качественные переводы текстов сайта The Ringer – секрет успеха. Спасибо Биллу Симмонсу за сайт, Дмитрию Сидоренко – за переводы. Плюс и подписка!

Ball if life

Отличных переводов много не бывает, так что обязательно подпишитесь еще и на этот блог с текстами от The Ringer на русском.

Экспресс Милуоки

Если вы болельщик «Милуоки», то непонятно, почему вы еще не подписаны. В блоге два очень бодрых текста: о новой арене клуба и подборка интересных фактов о команде.

Ньюфаг о НБА

Дима Хамидулин учится в 10-м классе и ведет блог о баскетболе на Sports.ru. Никаких переводов, только авторские материалы. Дима радует крутыми подборками: вот, например, пост про лучших баскетболистов НБА и их альтер эго из футбола. Поддержите парня подпиской!

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