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    5 новых блогов о баскетболе, которые так же круты, как Майкл Джордан

    Теги Sports.ru НБА

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    Windy City Assasin

    Блог на 100% посвящен Деррику Роузу. Сбежит ли баскетболист из Нью-Йорка? С кем подпишет новый контракт? Роуз станет игроком «Сперс»? Вопросов много, а ответы проще искать вместе с автором блога Windy City Assasin.

    Америкэн Бой

    Дмитрий Сидоренко уверенно ворвался на баскетбольную «Трибуну» и срубает плюсы. Качественные переводы текстов сайта The Ringer – секрет успеха. Спасибо Биллу Симмонсу за сайт, Дмитрию Сидоренко – за переводы. Плюс и подписка!

    Ball if life

    Отличных переводов много не бывает, так что обязательно подпишитесь еще и на этот блог с текстами от The Ringer на русском.

    Экспресс Милуоки

    Если вы болельщик «Милуоки», то непонятно, почему вы еще не подписаны. В блоге два очень бодрых текста: о новой арене клуба и подборка интересных фактов о команде.

    Ньюфаг о НБА

    Дима Хамидулин учится в 10-м классе и ведет блог о баскетболе на Sports.ru. Никаких переводов, только авторские материалы. Дима радует крутыми подборками: вот, например, пост про лучших баскетболистов НБА и их альтер эго из футбола. Поддержите парня подпиской!

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