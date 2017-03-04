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    Теги Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит

    Как сделать матч ЦСКА – «Зенит» еще интереснее

    С помощью Sports.ru, конечно.

    Блоги

    Для начала нужно обязательно подписаться на блоги «Инженерный подход» и «СБГ-блог». В них уже можно почитать много полезного о командах перед большим матчем: например, о состоянии ЦСКА или о выводах из последних матчей «Зенита».

    После игры ЦСКА – «Зенит» в одном из блогов (а наверняка в обоих) появится подробный разбор матча.

    Персональные ленты клубов

    Sports.ru можно легко превратить в сайт о ЦСКА или «Зените»: достаточно зайти на главные страницы клубов, раз и два соответственно.

    Новости, редакционные материалы, статистика, статусы, блоговые записи, рейтинг болельщиков – все в одном месте. Еще можно подписаться на теги любимых клубов и получать весь контент прямо в персональную ленту.

    Статусы

    Лучшее место для того, чтобы обсудить матч. Это такой спортивный твиттер внутри Sports.ru. До, во время и после матча в статусах (мы гарантируем) будет жарко. Обязательно подключайтесь к обсуждению.

    Приложения

    С телефоном в руках смотреть футбол уже привычно: всегда можно посмотреть повтор гола, найти необходимую информацию или обсудить с игру в онлайне.

    В клубных приложениях Sports.ru есть все: новости, тексты, трансляции матчей, голы, статистика, голосования и так далее. Еще и пуши есть, с которыми вы никогда не пропустите ни игру любимой команды, ни главные события матча. Удобно.

    Приложение ЦСКА для iOS и Android

    Приложение «Зенита» для iOS и Android

    Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Зенит»

    Фото: ПФК ЦСКА

    Автор 

    Максим Паршуто

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