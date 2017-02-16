7 важных блогов перед стартом русских клубов в плей-офф Лиги Европы

И почему вы еще на них не подписаны?

«Краснодар»

FansKrasnodar / Блог 'быков'

Много медиаконтента о черно-зеленых: мемы, веселые гифки, видео голов и даже фотки со стройки чего-нибудь. Федя Смолов одобряет – подписывайтесь.

Green Bull

Блог посерьезнее. Итоги сборов, разборы матчей, колонки об игроках – вот это все. Один из авторов блога – Михаил Миранович – пару лет назад постоянно писал аналитические тексты о команде, благодаря чему в 2015 году возглавил отдел аналитики и статистики «Краснодара». В блог Михаил больше не пишет, но тексты по-прежнему качественные.

«Ростов»

Блог Желто-Синяя машина

Новый (и единственный активный) блог о «Ростове». Реакция пользователей на игру команды, превью к матчам, обзоры встреч и даже авторская колонка – новый блог предлагает контент на любой вкус.

Блог ZDK

Еще один блог о «Ростове», который, правда, в последнее время обновляется нечасто. Здесь выходят разборы матчей, и это не скучные отчеты, а яркие и разносторонние репортажи.

«Зенит»

Футбольный клуб «Зенит»

Официальный блог клуба. Здесь можно найти лучшие видео с YouTube-канала, фотографии из жизни игроков за пределами поля и истории от людей, работающих в клубе. Оперативных разборов матчей и тактического анализа вы тут не найдете, зато встречаются крутые ретро-посты.

Наше Имя – Зенит

Автор блога Сергей Логинов разбирает большинство матчей питерцев. Если вы не любите читать, но обожаете поспорить в комментариях, тоже срочно подписывайтесь.

СБГ-блог

Название и аватар блога обманчивы – автор Александр Дорский разбирает не только игры «Зенита». В последнем посте о питерцах автор анализирует, готова ли команда к Лиге Европы. А еще в блоге материалы про ЦСКА, «Ростов», ставки, Месси – в общем, кликайте на «Подписаться», чтобы потом быть самым умным среди друзей в баре.

Фото: vk-страница «Краснодара», vk-страница «Ростова», vk-страница «Зенита»