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    13 января 19:44
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    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

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    Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Turkish Airlines Euroleague

    5 блогов о баскетболе, с которыми круче болеть за ЦСКА

    «Армейцы» играют с «Миланом» в Евролиге. С этими подписками вы будете в курсе самого важного.

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    Жизнь в красно-синих тонах

    Главный блог о баскетбольном ЦСКА на Sports.ru. Много самого разного контента каждый день: видео, превью и отчеты с матчей, новости команды и вообще, что только можно представить. 600 человек следят за жизнью ЦСКА с помощью этого блога. Самое время к ним присоединиться.

    Единая Лига ВТБ

    Блог Единой Лиги ВТБ, в котором вы найдете самые интересные публикации с официального сайта турнира. Очень удобно, советуем попробовать.

    Баскетбольная провинция

    Автор рассказывает обо всем российском баскетболе сразу. Болельщикам ЦСКА здесь будет интересно далеко не все. Зато случаются мини-шедевры, как разбор слепых передач защитника «армейцев» Милоша Теодосича. Такие публикации хочется смаковать.

    Фотоблог Следуй за мячом

    Блог с фотографиями, в котором можно нередко найти снимки с матчей баскетбольного ЦСКА. Последние три репортажа, например, как раз об «армейцах». Фотографии отличные, но блог молодой, и ему не хватает подписчиков. Вы можете это исправить.

    Спортивные фотографии

    Еще один фотоблог, и здесь уже не только баскетбол, но и хоккей. Игровые снимки у автора получаются отлично, а красоток-чирлидерш он фотографирует просто волшебно. Если вы только начинаете болеть баскетболом и ЦСКА, то эта красота ускорит процесс.

    Автор 

    Максим Паршуто

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