5 блогов о баскетболе, с которыми круче болеть за ЦСКА

«Армейцы» играют с «Миланом» в Евролиге. С этими подписками вы будете в курсе самого важного.

Жизнь в красно-синих тонах

Главный блог о баскетбольном ЦСКА на Sports.ru. Много самого разного контента каждый день: видео, превью и отчеты с матчей, новости команды и вообще, что только можно представить. 600 человек следят за жизнью ЦСКА с помощью этого блога. Самое время к ним присоединиться.

Единая Лига ВТБ

Блог Единой Лиги ВТБ, в котором вы найдете самые интересные публикации с официального сайта турнира. Очень удобно, советуем попробовать.

Баскетбольная провинция

Автор рассказывает обо всем российском баскетболе сразу. Болельщикам ЦСКА здесь будет интересно далеко не все. Зато случаются мини-шедевры, как разбор слепых передач защитника «армейцев» Милоша Теодосича. Такие публикации хочется смаковать.

Фотоблог Следуй за мячом

Блог с фотографиями, в котором можно нередко найти снимки с матчей баскетбольного ЦСКА. Последние три репортажа, например, как раз об «армейцах». Фотографии отличные, но блог молодой, и ему не хватает подписчиков. Вы можете это исправить.

Спортивные фотографии

Еще один фотоблог, и здесь уже не только баскетбол, но и хоккей. Игровые снимки у автора получаются отлично, а красоток-чирлидерш он фотографирует просто волшебно. Если вы только начинаете болеть баскетболом и ЦСКА, то эта красота ускорит процесс.