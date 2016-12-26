7 популярных блогов об английском футболе, без которых невозможно представить Boxing Day

В Англии начался самый взрывной футбольный отрезок. Ниже – о том, как ничего не упустить.

Англия, Англия

Главный блог об английском футболе на русском языке. Тексты на любой вкус, лучшие авторы и большое комьюнити. Даже ваша мама читает этот блог.

Special One

Блог сайта manutd.one, посвященного, как вы уже догадались, «Манчестер Юнайтед». Колонки, разборы матчей, переводы книг и материалов зарубежных медиа. Никаких глупых гифок и упоротых статусов, только серьезное чтиво для тру-фанов.

Total LFC

Шикарный медиаблог о «Ливерпуле». Здесь вы найдете карикатуры, смешные видео, ретро-голы, красивые постеры и еще кучу всего, на что не нужно тратить много времени.

Arsenal Today

Самая популярная страница об «Арсенале» на Sports.ru. Обсуждения матчей, карикатуры, статистика, трансферные слухи и новости – этот блог не случайно стоит четвертым в нашем списке.

This is England

Да-да, еще одна страничка для болельщиков «Ливерпуля». Но формат совсем другой: большие тексты, разборы матчей, итоги сезонов и анализ трансферов. Здесь ты точно никогда не будешь один.

Rows about Chelsea

Поклонники «Челси», о вас тоже не забыли. Красивая графика, мощные авторы и разнообразие форматов – это почти как «Англия, Англия», только про клуб Романа Абрамовича.

Тоттенхэм Хотспур

Если вы ненавидите фильм «Залечь на дно в Брюгге», этот блог точно для вас. Болельщики «шпор» найдут здесь разборы матчей любимой команды, актуальные колонки и (вот это реально круто) репортажи авторов блога с поездок на игры «Тоттенхэма».