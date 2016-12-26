Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Трибуна Блог
    26 декабря 21:45
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси

    7 популярных блогов об английском футболе, без которых невозможно представить Boxing Day

    В Англии начался самый взрывной футбольный отрезок. Ниже – о том, как ничего не упустить.

    alt

    Англия, Англия

    Главный блог об английском футболе на русском языке. Тексты на любой вкус, лучшие авторы и большое комьюнити. Даже ваша мама читает этот блог.

    Special One

    Блог сайта manutd.one, посвященного, как вы уже догадались, «Манчестер Юнайтед». Колонки, разборы матчей, переводы книг и материалов зарубежных медиа. Никаких глупых гифок и упоротых статусов, только серьезное чтиво для тру-фанов.

    Total LFC

    Шикарный медиаблог о «Ливерпуле». Здесь вы найдете карикатуры, смешные видео, ретро-голы, красивые постеры и еще кучу всего, на что не нужно тратить много времени.

    Arsenal Today

    Самая популярная страница об «Арсенале» на Sports.ru. Обсуждения матчей, карикатуры, статистика, трансферные слухи и новости – этот блог не случайно стоит четвертым в нашем списке.

    This is England

    Да-да, еще одна страничка для болельщиков «Ливерпуля». Но формат совсем другой: большие тексты, разборы матчей, итоги сезонов и анализ трансферов. Здесь ты точно никогда не будешь один.

    Rows about Chelsea

    Поклонники «Челси», о вас тоже не забыли. Красивая графика, мощные авторы и разнообразие форматов – это почти как «Англия, Англия», только про клуб Романа Абрамовича.

    Тоттенхэм Хотспур

    Если вы ненавидите фильм «Залечь на дно в Брюгге», этот блог точно для вас. Болельщики «шпор» найдут здесь разборы матчей любимой команды, актуальные колонки и (вот это реально круто) репортажи авторов блога с поездок на игры «Тоттенхэма».

    Автор 

    Максим Паршуто

    РЕЙТИНГ +12
    Создать блог
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Свежие записи в блоге

    26 декабря 21:45
    7 популярных блогов об английском футболе, без которых невозможно представить Boxing Day

    26 декабря 13:49
    «Майка Ибрагимовича сама обвела бы толстого Валеру». 10 лучших комментариев недели на Sports.ru

    25 декабря 17:06
    7 блогов о зимних видах, благодаря которым вы хоть что-то запомните за эти праздники

    24 декабря 21:30
    Легендарный блог «Воробьиная Охота» вернулся благодаря вашей любви

    24 декабря 09:45
    6 новых хоккейных блогов, на которые невозможно не подписаться

    23 декабря 09:35
    Битва статусов на Sports.ru: финал

    22 декабря 09:32
    6 блогов спортивных медиа на Трибуне, на которые вы подпишетесь уже через минуту

    20 декабря 17:57
    10 правил успешного блогера от Вадима Лукомского

    19 декабря 16:12
    «Кержаков наконец-то попал». 10 лучших комментариев недели на Sports.ru

    19 декабря 11:18
    Как нужно любить подписчиков своего блога

    Сегодня родились

    Денис Черышев
    Денис Черышев
    26 лет
    Аарон Джеймс Рэмзи
    Аарон Джеймс Рэмзи
    26 лет
    Уго Льорис
    Уго Льорис
    30 лет

    ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Теннис
    Теннис
    Единственный глухой игрок в профессиональном теннисе

    Корейский юноша Док-Хи Ли наносит удар по основам тенниса. | 34

    Футбол
    Футбол
    «Я уже чувствовал себя игроком «Ювентуса». Витцель скоро уйдет из «Зенита»

    Владислав Воронин – об одной из главных звезд чемпионата России. | 106

    Теннис
    Теннис
    «Думал, так и останусь парнем, который случайно зарулил «Шлем». Марат Сафин повзрослел

    Очерк The Straits Times о любимом теннисисте России. | 101

    Баскетбол
    Баскетбол
    Мне знакомо это чувство. Почему «Клипперс» похожи на сборную Англии по футболу

    Павел Хрусталев сравнивает две самых невезучих команды в спорте | 33

    Баскетбол
    Баскетбол
    Генсек ФИБА-Европа: «Мы никогда не собирались дисквалифицировать сборные за участие клубов в Еврокубке»

    Камил Новак – о войне с Евролигой и новом формате международных турниров | 15

    Яндекс.Метрика
    Только хорошие новости
    Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
    Оповещения Sports.ru
    о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
    Пуш-уведомления Sports.ru
    о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
    Подписаться