6 блогов спортивных медиа на Трибуне, на которые вы подпишетесь уже через минуту

Теперь вы будете читать не только наших авторов и блогеров, но и лучшие тексты других медиа.

Блог еженедельника «Футбол»

В этом блоге авторы выкладывают тексты из еженедельника, материалы из спецвыпусков и приложений и анонсы свежих выпусков журнала. Еженедельник «Футбол» – это старейшее издание в России, посвященное одноименному виду спорта, и чтобы читать его, не обязательно вставать с дивана и идти в киоск прессы.

Sport Business

Блог профессионального делового журнала о спорте и бизнесе в России. Журнал выходит 6 раз в год, а на Sports.ru публикуются лучшие материалы. В ноябре телеканал BBC выпустил исследование, в котором подсчитал, в какую сумму британским фанатам обходится поддержка любимых клубов. Перевод и адаптация материала от Sport Business всего в клике от вас.

Блог редакции «БИЗНЕС Online»

Нужен ли КХЛ профсоюз игроков? Зачем миллиардеру помогать США принять Олимпиаду? Кого можно считать лучшей покупкой «Рубина» этим летом? Вы узнаете все (ну, почти) о связи спорта с бизнесом, если подпишетесь.

PROспорт-блог

Блог когда-то популярного глянцевого журнала о спорте. Сам журнал еще в 2015 году прекратил существование, но блог остался. Последние три записи – тексты бывшего главного редактора PROспорт Станислава Гридасова. Если вы вдруг не слышали, кто это, самое время исправить недоразумение.

Шоу «Культ Тура»

Блог если не лучшей, то как минимум самой яркой программе о футболе на русском языке. В блоге можно найти самое-самое из того, что попадает (а иногда и не попадает) в эфир. Говорят, что за каждую подписку ведущие Евгений Савин и Юрий Дудь (да, да, тот самый Дудь) заплатят в фонд блогеров Sports.ru по тысяче рублей (но это неточно). Надо действовать.