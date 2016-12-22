6 блогов спортивных медиа на Трибуне, на которые вы подпишетесь уже через минуту

Теперь вы будете читать не только наших авторов и блогеров, но и лучшие тексты других медиа.
В этом блоге авторы выкладывают тексты из еженедельника, материалы из спецвыпусков и приложений и анонсы свежих выпусков журнала. Еженедельник «Футбол» – это старейшее издание в России, посвященное одноименному виду спорта, и чтобы читать его, не обязательно вставать с дивана и идти в киоск прессы.
Блог профессионального делового журнала о спорте и бизнесе в России. Журнал выходит 6 раз в год, а на Sports.ru публикуются лучшие материалы. В ноябре телеканал BBC выпустил исследование, в котором подсчитал, в какую сумму британским фанатам обходится поддержка любимых клубов. Перевод и адаптация материала от Sport Business всего в клике от вас.
Нужен ли КХЛ профсоюз игроков? Зачем миллиардеру помогать США принять Олимпиаду? Кого можно считать лучшей покупкой «Рубина» этим летом? Вы узнаете все (ну, почти) о связи спорта с бизнесом, если подпишетесь.
Блог когда-то популярного глянцевого журнала о спорте. Сам журнал еще в 2015 году прекратил существование, но блог остался. Последние три записи – тексты бывшего главного редактора PROспорт Станислава Гридасова. Если вы вдруг не слышали, кто это, самое время исправить недоразумение.
Блог если не лучшей, то как минимум самой яркой программе о футболе на русском языке. В блоге можно найти самое-самое из того, что попадает (а иногда и не попадает) в эфир. Говорят, что за каждую подписку ведущие Евгений Савин и Юрий Дудь (да, да, тот самый Дудь) заплатят в фонд блогеров Sports.ru по тысяче рублей (но это неточно). Надо действовать.