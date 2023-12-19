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😲 «У любого игрока есть мечта играть за «Фламенго». Клаудиньо надеется, что сумеет вернуться в Бразилию

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном переходе в бразильский «Фламенго».

«Я думаю, что у любого игрока есть мечта играть за «Фламенго». Если я скажу, что это не так, то буду лицемером. Так что да, у меня есть мечта - играть за один из крупнейших клубов бразильского футбола. Даст бог, если однажды я вернусь, пусть это будет хорошо для меня.

У меня есть контракт с «Зенитом» до 2027 года. И сегодня я очень спокоен по этому поводу. Я наслаждаюсь отпуском, радуюсь своей семье, своим друзьям. Я даже немного забываю об этом мире, потому что мы целый год слушаем какие-то дела, предложения и это немного утомляет. Поэтому я пользуюсь отпуском чтобы отдохнуть, оставляю дела своим менеджерам. Пока предложений не поступало», - заявил футболист.

Напомним, что 26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока 25 матчей за команду во всех турнирах, 4 гола и 4 результативных передачи.

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