Аршавин объяснил причину превосходства «Краснодара» в РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Посмотрим, еще три месяца до возобновления чемпионата, как и кем они будут усиляться, от этого будет многое зависеть. «Краснодар» вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счет этого они и лидируют», — цитирует Аршавина «Газета.Ru».

Владимир Ивич является главным тренером «Краснодара» с января 2023 года. Контракт специалиста с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

Под руководством 46-летнего специалиста «быки» провели 45 матчей, одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. Ближайший преследователь «Зенит» имеет в своем активе 36 очков. РПЛ возобновится в марте 2023 года.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против московского «Спартака». Точные дата и время проведения матчей станут известны позднее.

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