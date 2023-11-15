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«Я пробую анализировать логически, а не как болельщик». Итальянский журналист оценил шансы «Зенита» на чемпионство

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Итальянский журналист Микаэль Брага оценил шансы «Зенита» на золотые медали чемпионата России сезона-2023/24.

«На данный момент я оцениваю шансы «Зенита» на чемпионство как 60-70%. Ожидаю интересной борьбы за первое место до самого конца, какой мы давно не видели. Это очень хорошо для чемпионата.

Ясно, что сине-бело-голубые могут не согласиться, но я пробую анализировать логически, а не как болельщик.

Если «Краснодар» возьмет золотые медали, то город Краснодар станет пятым, где есть команда, выигрывавшая чемпионат России, после Москвы, Питера, Казани и Владикавказа», - заявил журналист.

Напомним, что после 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте - «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (25 очков).

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1 комментарий

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7партак
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
скоро о чемпионстве Краснодара спросят даже уборщиц Магнита
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