Властимил Петржела заявил, что «Зенит» вернулся на победный путь

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

«Зенит» вернулся на победный путь, на классе забрав победы в последних матчах. Петербуржцы однозначно одни из главных претендентов на чемпионство, – приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Ранее команда под руководством Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» и «Сочи» в РПЛ, а также победила «Балтику» в Кубке России. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 30 сентября в матче чемпионата России против «Оренбурга».

«Зенит» завоевал пять чемпионств подряд после назначения Сергея Семака на пост главного тренера клуба в 2018 году, а также выиграл один Кубок России.

Благодаря победе над «Ахматом», «Зенит» набрал 26 очков и приблизился к «Краснодару», лидирующему в турнирной таблице, в активе которого 28 очков и одна игра в запасе. Свой следующий матч РПЛ команда из Санкт-Петербурга проведет 4 ноября на выезде против «Балтики».

«Ахмат» с 12 очками занимает 13-е место в чемпионате.

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