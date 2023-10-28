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«Для меня это больше, чем футбольный клуб»: Александр Ерохин трогательно высказался о «Зените»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов завершить карьеру в команде из Санкт‑Петербурга.

Контракт 34‑летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

— Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провел здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь. А как сложится — трудно сказать.

Мой контракт — до лета 2024‑го. Сейчас все мысли связаны с «Зенитом». И я хотел бы продолжить карьеру здесь. Физически и ментально ощущаю, что могу играть еще несколько лет. В целом мыслей о финише вообще нет, — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Александр Ерохин перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова».

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4 комментария

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Антон Лукашов
Кто бы что ни говорил про Саню, а все же пользы он принес немало Зениту, нужно это признать.
+3
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wlad wasew
Вспомнился Саша Спивак.
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Иван Трошин
Был отрезок, когда голы Ерохи пару месяцев тащили нам победы. Он такой скрытый герой команды, не сверкает, но в нужный момент может затащить игру.
0
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