Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Алексею Михайлову поделился своими эмоциями от матча против азербайджанского «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер, а также озвучил персональную цель на предстоящий сезон.

– Хорошая атмосфера, очень понравилось. Думаю, что руководство все правильно сделало, что организовало такой турнир с международными командами. Нам есть к чему стремиться, есть где прибавлять. В целом, матч хороший, но впереди будут соперники посильнее, – начал Круговой.

– Что скажешь об игре «Нефтчи»?

– Нам было непросто с ними играть. «Нефтчи» – хорошая, боевая команда. У них очень хороший центральный нападающий – бразилец, девятый номер [Салданья]. Очень понравился. Бились, боролись. Молодцы.

– Сегодня на одном из секторов были замечены фанаты с «Виража». Чувствовалась ли их поддержка?

– Что сейчас, что в чемпионате – особо ничего не поменялось. После того, как поставили сцену, вряд ли теперь «Вираж» придет. Честно, сегодня я не слышал часть сектора с представителями «Виража». Хочется, чтобы уже убрали эту сцену, и наши болельщики вернулись на «Вираж».

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