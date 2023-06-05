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Ренан получил вызов в сборную Бразилии! Защитник «Зенита» отреагировал на эту новость

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Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан поделился своими мыслями о вызове в расположение национальной сборной Бразилии на серию товарищеских игр в июне. «Спасибо тебе, господи, за ещё один вызов!», - написал Роберт Ренан в своих социальных сетях.

19-летний Ренан был вызван в сборную Бразилии после того, как защитник Нино травмировался. Это ему не позволит в играх с Гвинеей и Сенегалом 17 и 20 июня соответственно. Ренан уже получал вызов в расположение своей национальной команде в марте 23-го года. Он не провел на поле ни минуты, оставшись в запасе. Весной этого года Роберт играл на молодежном чемпионате мира в Аргентине. 19-летний Роберт Ренан стал игроком петербургского «Зенита» зимой этого года. В составе сине-бело-голубых он провел 10 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Его текущее соглашение с клубом заканчивается летом 2028 года. Вместе с сине-бело-голубыми Ренан по итогам этого сезона завоевал золотые награды чемпионата страны.

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