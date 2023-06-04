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Петржела уверен, что в следующем сезоне «Зенит» возьмет все внутренние трофеи

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, какую задачу петербургскому клубу стоит решить в следующем сезоне.

«Зенит» на данный момент в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. Команде Семака нужен новый вызов — выиграть все три трофея за сезон. Думаю, «Зенит» в следующем сезоне оформит российский требл — выиграет Суперкубок, РПЛ и Кубок России. Им это по силам», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» завоевал чемпионский титул благодаря победе над «Спартаком» в матче 26 тура со счетом 3:2. Победный гол с передачи Густаво Мантуана забил Иван Сергеев «Зенит» выиграл десятое чемпионство в клубной истории и пятое подряд. Петербургский клуб получил право разместить на своей эмблеме вторую золотую звезду. Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита» в мае 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста сине-бело-голубые завоевали 5 трофеев (включая пять титулов РПЛ).

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