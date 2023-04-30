Чемпион СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.

Петербуржцы выиграли со счетом 3:2 и завоевали пятое подряд чемпионство в РПЛ.

«У «Зенита» сильнее состав, скамейка запасных гораздо шире. Я, как и многие, еще в начале чемпионата говорил, что главным соперником «Зенита» является сам «Зенит». Когда надо, все равно они сильнее. И когда люди говорят, что у них деньги или еще что‑то… Ребята, пусть другие клубы работают так, чтобы быть соперником «Зенита», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Чемпионская серия длиннее, чем у «Зенита», в России была только у «Спартака» в период 1996-2001 годов (6 титулов).

Петербуржцы выиграли десятый титул чемпионов страны и оформили вторую чемпионскую звезду, вручаемую за каждые пять побед в лиге.

Больше «Зенита» чемпионат России выиграл только «Спартак». Красно-белые завоевали 10 титулов, сине-бело-голубые – 9.

Всего «Зенит» выиграл 27 трофеев: 10 титулов чемпиона страны, пять кубков страны, восемь суперкубков страны, Кубок лиги, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

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