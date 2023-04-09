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Газзаев считает, что Семак созрел для работы главным тренером сборной России

Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Сергей Семак Сергей Семак
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом Нюхиным высказался о возможности назначения наставника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака на соответствующую должность в сборной России.

Некоторое время назад Сергей Семак, рассуждая о возможности своей работы в сборной России, признался, что не думает об этом, так как считает работу в «Зените» достаточно сложной. Специалист отметил, что ему хватает занятости в клубе, а у национальной команды есть хороший тренер.

– Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.

Недавно вы говорили, что считаете именно Семака лучшим тренером России. Придерживаетесь ли вы этого мнения до сих пор?

– Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, – это уже искусство тренера.

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