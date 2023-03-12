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Защитник «Химок» Идову: «Сказался характер «Зенита» — такие команды становятся чемпионами»

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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову подвел итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3).

«Может, не хотели сохранять ничью и шли в атаку. Хотели победить. Были возможности и чувствовали, что можем еще попытаться выиграть. Больше сказался чемпионский характер «Зенита». Такие команды и становятся чемпионами», — сказал Идову.

По ходу матча сине-бело-голубые вели в счете 2:0, но во втором тайме пропустили два гола. В концовке встречи команда из Санкт-Петербурга все же смогла вырвать победу.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.

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1 комментарий

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Виктор
Идову удалить должны были через три минуты после выхода.
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