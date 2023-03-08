Агент Луис Фернандо Гарсия, занимающийся юридическими делами хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо, высказался о здоровье 26-летнего игрока.

«Не знаю, как сейчас себя чувствует Клаудиньо. Но думаю, все уже в порядке», – цитирует Гарсия Sport24.

Клаудиньо не сыграл в последних двух встречах сине-бело-голубых после возобновления чемпионата из-за повреждения.

В текущем сезоне бразильский игрок провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. 5 марта Гарсия сообщал, что полузащитник вернется в строй к 19-му туру чемпионата России, в рамках которого «Зенит» сыграет 12 марта с «Химками».

Петербуржцы продолжают единолично лидировать в национальном первенстве. На счету команды Сергея Семака 45 очков в активе.

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