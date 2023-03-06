Все о Зените
Блог

Ренан не стал отвечать на вопрос о возможном уходе летом из «Зенита»

Зенит Зенит
Клубы Клубы
Роберт Ренан
Футбол Футбол

На официальной презентации защитника «Зенита» Роберта Ренана корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей Михайлов спросил у него о возможном уходе из питерской команды в летнее трансферное окно. Но Ренан не ответил на этот вопрос.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего бразильца в 3 млн евро.

В конце января испанское издание Fichajes сообщило об интересе к новичку «Зенита» со стороны мадридского «Реала». По информации источника, скауты «королевского клуба» остались довольны игрой Ренана на молодежном чемпионате Южной Америки, который новичок «Зенита» выиграл вместе со сборной Бразилии. 19-летний защитник лично понравился президенту «Реала» Флорентино Пересу.

По данным Jovem Pan Esportes, «Реал» был готов сделать предложение «Зениту» о трансфере Ренана за 40 млн евро.

Позже агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Ренана, опроверг информацию об интересе «Реала», но заявил, что защитник «способен заиграть на таком уровне».

Источник

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
По первому матчу можно сказать, что в РПЛ нет такого центрального защитника с великолепной техникой и виденьем игры. Если не сбавит требования к себе, то скоро уедет в гранд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
Правильно сделал, что не ответил на глупый вопрос. Это все равно, что спросить у человека, который вчера женился, не собирается ли он завтра разводиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий