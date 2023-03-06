На официальной презентации защитника «Зенита» Роберта Ренана корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей Михайлов спросил у него о возможном уходе из питерской команды в летнее трансферное окно. Но Ренан не ответил на этот вопрос.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего бразильца в 3 млн евро.

В конце января испанское издание Fichajes сообщило об интересе к новичку «Зенита» со стороны мадридского «Реала». По информации источника, скауты «королевского клуба» остались довольны игрой Ренана на молодежном чемпионате Южной Америки, который новичок «Зенита» выиграл вместе со сборной Бразилии. 19-летний защитник лично понравился президенту «Реала» Флорентино Пересу.

По данным Jovem Pan Esportes, «Реал» был готов сделать предложение «Зениту» о трансфере Ренана за 40 млн евро.

Позже агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Ренана, опроверг информацию об интересе «Реала», но заявил, что защитник «способен заиграть на таком уровне».

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