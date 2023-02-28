Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным рассказал о процессе поиска болельщика, бросившего банан во время матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) с «Зенитом» (0:3).

Во время замены полузащитника сине-бело-голубых Вендела ему под ноги бросили банан. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не увидел в жесте проявления расизма.

– Готов ли клуб к штрафу? – Будет решение КДК. Нам останется только подчиниться. Других вариантов нет.

– Будет ли справедливо, если домашний стадион «Волги» дисквалифицируют? – Давайте дождемся наказания. Насчет справедливости – это философский вопрос: справедливо или нет. К сожалению, факт нарушения есть. Какие санкции? Есть регламент, будет заседание КДК. Это верховный орган, решения которого надо исполнять. По-другому быть не может.

О справедливости можно сколько угодно рассуждать. Пострадает клуб и пострадают настоящие болельщики. Не те, кто приходит самовыразиться таким образом и хулиганить. Болельщики, которые постоянно ходят на «Волгу», такого не сделают. Это я могу сказать.

Всякое бывает, футбол – это эмоции. Где-то происходят перепалки с чужими игроками, где-то еще что-то. Но такое – я сомневаюсь. У нас даже не фанаты и не глубоко знающие футбол болельщики понимают, что за это будет клубу и им самим. Штраф клубу, у которого и так далеко не большой бюджет и который экономит каждую копейку, это очень больно.

Кому он лучше сделал? Для кого? Это просто не от большого ума. Человеческая глупость. Посмеяться? Это смешно что ли кому-то?

– Какие последние новости? Поймали ли этого болельщика? – Составили его портрет. С камер наблюдения были какие-то фотографии. Насколько я знаю, это передано в «Зенит», чтобы они по своим базам посмотрели, а полиция – по своим. Информации о том, что человека поймали, нашли – нет на данную минуту.

– Получается, что «Волга» способствует поиску виновного? – Этим в основном занимается полиция. Кстати, надо отметить, что они прямо очень оперативно и хорошо в эту работу включились. Служба безопасности стадиона, естественно, работает со всеми в тесном контакте. Тут все зависит от полицейских, а не от клуба со стадионом. Клуб со стадионом вряд ли его поймают.

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