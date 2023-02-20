Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Если этот паспорт им дали, чтобы он просто был, то ничего страшного, а даже хорошо. Однако если Малком и Клаудиньо сделали российский паспорт для игры за сборную, то я против такого. Если для лимита на легионеров? Это одно и то же.

Сначала для лимита, а потом в сборную вызовут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

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