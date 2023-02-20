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Валерий Непомнящий: «Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но зачем это все?»

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Бывший тренер сборной России Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Для «Зенита» этот момент пойдёт на пользу. Они получат право приобрести себе ещё двух легионеров в состав. Во всём футбольном мире это уже нормальное явление. Но есть нюанс — там это происходит с раннего возраста.

До двадцати лет люди, как правило, уже определяются с этим моментом. Малком и Клаудиньо действительно усилят нашу сборную, но мне это немножко непонятно.

Зачем это все, если они все равно не смогут помочь нашей команде в матчах на международной арене? На данный момент нас не допускают до них», — сказал Непомнящий.

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1 комментарий

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Deca
Опять 25
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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