Стало известно, когда Ренан проведет первую тренировку с «Зенитом»

Защитник Роберт Ренан в ближайшее время присоединится к «Зениту», сообщает «Матч ТВ». По информации источника, первую тренировку в петербургском клубе 19-летний бразилец проведет 20 февраля. В этот день «Зенит» начнет подготовку к матчу первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против ульяновской «Волги». Матч состоится 25 февраля. 13 февраля Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии. 19-летний футболист принял участие во всех 9 матчах на турнире, результативными действиями не отметился.

10 января, «Зенит» объявил о переходе Ренана из «Коринтианса». Защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2028 года. «Зенит» единолично возглавляет РПЛ с 42 очками. На 6 баллов подопечные Сергея Семака опережают «Спартак». В первом туре чемпионата России после зимней паузы петербуржцы на своем поле сыграют с «Пари НН». Встреча на «Газпром Арене» состоится 4 марта.

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