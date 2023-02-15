Дзюба рассказал, что с нетерпением ждет матч против «Зенита»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что с нетерпением ждет встречи с «Зенитом», которая состоится в апреле в рамках МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Дзюба во время тренировочного сбора в Дубае встретился с представителями петербургской команды. «Локомотив» проводит сбор на базе стрелкового клуба Jebel Ali и приехал на тренировку к 17:00 по местному времени. «Зенит» находился на базе и готовился к контрольному матчу с екатеринбургским «Уралом», который должен состояться на соседнем поле.
— В Дубае вы пересеклись на соседних полях с «Зенитом». Как прошла встреча?
— Был рад увидеть знакомые лица (улыбается).
— Как проходят ваши первые дни в «Локомотиве»?
— Все великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.
— Как ваше самочувствие?
— Спасибо, все хорошо. Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе.
— Как идет адаптация в «Локомотиве»?
— Очень хорошо. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.
— Ждете апрельский матч с «Зенитом» в РПЛ?
— С нетерпением.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На прошлой неделе 34‑летний форвард заключил контракт с «Локомотивом».
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