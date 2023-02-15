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Дзюба рассказал, что с нетерпением ждет матч против «Зенита»

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что с нетерпением ждет встречи с «Зенитом», которая состоится в апреле в рамках МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Дзюба во время тренировочного сбора в Дубае встретился с представителями петербургской команды. «Локомотив» проводит сбор на базе стрелкового клуба Jebel Ali и приехал на тренировку к 17:00 по местному времени. «Зенит» находился на базе и готовился к контрольному матчу с екатеринбургским «Уралом», который должен состояться на соседнем поле.

— В Дубае вы пересеклись на соседних полях с «Зенитом». Как прошла встреча?

— Был рад увидеть знакомые лица (улыбается).

— Как проходят ваши первые дни в «Локомотиве»?

— Все великолепно, все супер. Сейчас наслаждаюсь, готовимся.

— Как ваше самочувствие?

— Спасибо, все хорошо. Недавно отыграли матч, есть над чем работать, прибавлять. Сейчас надо полностью посвятить себя работе.

— Как идет адаптация в «Локомотиве»?

— Очень хорошо. Ребята очень приятные, веселые, поэтому все великолепно.

— Ждете апрельский матч с «Зенитом» в РПЛ?

— С нетерпением.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На прошлой неделе 34‑летний форвард заключил контракт с «Локомотивом».

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Ответ Deca
А выйдет ли вообще в составе, вопрос.
Не на лавке же сидеть его брали. Только вот забьет ли, большой вопрос. Но мечтает.
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Deca
А выйдет ли вообще в составе, вопрос.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
И по старой памяти закинет за спину Гильерме😁
+3
0
+3
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