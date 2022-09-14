Смена схемы и проблемы с пенальти: «Зениту» предстоит матч Кубка с «Крыльями»

Главное о втором сопернике сине-бело-голубых по групповому этапу Фонбет Кубка России.

«Зенит» и «Крылья Советов» уже встречались в этом сезоне — во втором туре Мир РПЛ. Исход матча был ясен после получаса игры — «Зенит» вел 3:0 благодаря дублю Андрея Мостового (один из голов — добивание после нереализованного пенальти) и Далера Кузяева (реализовал пенальти).

Перед той игрой с «Зенитом» «Крылья» красиво обыграли «Оренбург» (4:2), но после нее одержали всего одну победу в семи матчах РПЛ. Команда Игоря Осинькина забрала три очка в Грозном (2:1), сыграла вничью с «Торпедо» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (1:1) и «Химками» (0:0). Также у «Крыльев» на этом отрезке — два домашних поражения в лиге: от «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:1).

После девятого тура «Крылья» занимают десятое место, отставая на одно очко от «Ахмата» и опережая на него же «Локомотив» и «Оренбург». «Крылья» забили всего 9 голов (меньше — у «Урала» и «Торпедо»), но по качеству созданных моментов идут шестыми, самарцев подводит реализация.

Оборона — на уровне крепкого середняка: шестое место по количеству пропущенных голов, девятое — по качеству допущенных моментов.

Важнейшее событие последнего месяца для Самары — изменение схемы. Прошлый сезон и старт этого «Крылья Советов» провели по 4-4-1-1, но в конце августа Осинькин перешел на игру с тремя центральными защитниками. Так «Крылья» провели уже четыре матча: три в РПЛ, один — в Кубке России. В РПЛ в старте всегда выходила тройка Солдатенков — Евгеньев — Барач, в Кубке сыграло трио Гапонов — Евгеньев — Солдатенков.

Неожиданная проблема «Крыльев» — пенальти

«Крылья Советов» — одна из пяти команд РПЛ, еще не забивавших с пенальти в этом сезоне. Самарцы уникальны — единственные, кто при этом пробил больше одного пенальти.

Игорь Осинькин оказался в «Крыльях Советов» летом 2020-го, когда команде предстоял сезон в ФНЛ. Тогда основными пенальтистами самарцев стали Иван Сергеев и Антон Зиньковский. В первой части РПЛ-2021/22 пенальти исполнял Сергеев, а после его ухода в «Зенит» одиннадцатиметровые отошли левому защитнику Юрию Горшкову.

Последний пенальти прошлого сезона — в матче с «Ахматом» — Горшков не забил. Первый пенальти этого — в матче с «Локомотивом» — отдали Максиму Глушенкову, который никогда не исполнял их на уровне РПЛ. Глушенков не забил, и в матче с «Ахматом» пенальти отдали центральному защитнику Барачу, который вообще никогда их не исполнял. Как результат Матео тоже не забил удар с точки.

Так «Крылья» недосчитались четырех очков — оба матча завершились вничью.

На старте Кубка «Крылья» в гостях уступили «Спартаку»

В первом туре группового этапа Фонбет Кубка России «Крылья» в гостях сыграли со «Спартаком».

Осинькин произвел серьезную ротацию: в воротах вместо Ивана Ломаева сыграл Богдан Овсянников, в тройке центральных защитников появился Илья Гапонов, левый фланг закрыл Георгий Зотов, Артем Соколов, который обычно выходит на левом краю полузащиты сыграл в центре поля, а атакующее трио составили Даниил Липовой, Владимир Хубулов и Владислав Шитов (в РПЛ все выходят на замену).

«Спартак» владел преимуществом на протяжении большей части матча — и заслуженно победил 1:0. Москвичи чаще били по воротам (16-8), острее атаковали (2,2 – 0,59 по xG) и больше владели мячом (63%-37%). Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников в первом тайме еще при счете 0:0 отразил пенальти от Александра Соболева.

«Мы сделали все, что могли, но лучше взаимодействовать в данном составе пока не можем. Слишком мало времени вместе, вынуждены варьировать схему. Видите, сколько перестановок во время игры. Сложно ожидать цельной игры в этой ситуации, но мы боролись, не провалили этот матч. Гдето даже могли надеяться на ничью, но признаю, что „Спартак“ точно был лучше», — сказал Осинькин после матча.

Ориентировочный состав

Овсянников — Гапонов, Евгеньев, Барач — Зотов, Горшков — Якуба, Витюгов — Ежов, Хубулов — Шитов.

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