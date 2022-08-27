Сергей Семак рассказал, как проводит свободное время с детьми

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его детей часто можно встретить в подтрибунном помещении в гостевых матчах. По словам специалиста, им нравится посещать не только домашний стадион, но и матчи на выезде.

«Инициатива идёт от них. Они мечтают попасть и на выездные матчи, и на домашние. Им это очень нравится, а я не против», — приводит слова Семака Sport24.

Также Семак подчеркнул, что ему не удаётся проводить с детьми столько времени, сколько хотелось бы.

«Не удаётся посвящать всем детям необходимое количество времени — столько, сколько хотелось бы. Но подавляющую часть свободного времени, когда оно есть, посвящаю им. Пытаюсь делить время и внимание, чтобы была возможность побыть наедине с каждым из них. Иногда по вечерам гуляем, общаемся, я отвечаю на их вопросы», — добавил Семак.

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