Сергей Семак: «Анализ «Спартака» мы еще не делали»

Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о переходе Кассьерры, матче с «Црвеной Звездой» и вратарской позиции.

— «Зенит» подписал контракт с Матео Кассьеррой. В какой роли вы его видите в команде? Полетит ли он на матч с «Црвеной Звездой»? — Роль у Матео одна — это нападающий. Это, наверное, не тот игрок, который может довольно успешно играть на нескольких позициях. Сейчас главное разобраться, насколько он сейчас готов, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Планируем, что он все-таки полетит с нами, а сколько сыграет — будем отталкиваться от его состояния, от тех тестов, которые он пройдет, чтобы понять, насколько он сейчас готов. — Каким образом проходят первые дни адаптации? Как входит Матео в коллектив? — Сегодня только первый день. Позавчера он прилетел и прошел медосмотр, вчера подписал трудовое соглашение. Сегодня его первый тренировочный день. Посмотрим, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Есть и Барриос, есть и целая группа игроков из Латинской Америки, которые помогут ему в адаптации. Плюс — Матео говорит по-английски, что облегчает контакт с российскими игроками. Не вижу никаких проблем в его адаптации. Нужно понять определенные требования тренерского штаба, немножко сыграться с партнерами по команде. В остальном, думаю, ему придется легче, потому что адаптация к нашему чемпионату уже прошла. Думаю, он довольно быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в нашу команду. — Каким соперником вы видите «Црвену Звезду»? Определились ли вы с игровой концепцией на матч со «Спартаком»? — Что касается предстоящего матча, ждем хорошего интенсивного футбола. По поводу состава, тактического рисунка — посмотрим, подумаем. Имеет большую важность состояние нашей команды, то, как мы будем играть. «Црвену Звезду» еще не смотрели, посмотрим немного. Думаю, все-таки нужно делать акцент на действиях нашей команды. Пока тот же план на «Спартак», как и анализ команды, мы еще не делали, потому что нужно сначала понимать, кто из наших игроков готов лучше других. От этого будем отталкиваться. — Вы говорили, что пик тренировочных нагрузок пришелся на прошлую неделю. Значит ли это, что после матча в Сочи, учитывая неделю до старта сезона, вы переходите в обычный недельный цикл? Или нагрузки впереди? — Что касается нагрузок, основная часть работы уже проделана. Конечно, мы будем корректировать по ходу, но в любом случае тренировочный режим будет легче, чем на сборах в Петербурге. Будем тренироваться в приближенным к обычному игровому циклу режиме. — Вы поставили на матч с ЦСКА Даниила Одоевского, заметив, что знаете все качества Михаила Кержакова. Можете уже выдать секрет, кто сыграет в воротах против «Црвены Звезды»? И кто не сможет принять участие в матче? — Не сможет принять участие только Караваев, остальные все будут готовиться. По поводу вопроса вратаря — посмотрим, подумаем. Сказал перед этой игрой — смотреть на состояние и качества Миши нет смысла, мы их прекрасно знаем. Что касается Одоевского, конечно, должны предоставить ему как можно больше игровой практики, чтобы он почувствовал уверенность. Кто будет играть в следующем матче — посмотрим, еще не решили. — Все — это значит и Деян Ловрен может полететь в Сочи? — А вы что-то имеете против? (улыбается) Только Слава Караваев [не сможет принять участие], да. Я не забыл про Деяна.