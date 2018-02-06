Кришито уходит. Для «Зенита» это очень плохо

Доменико Кришито сообщил итальянской прессе, что летом возвратится в серию А. Причём выбор будущего клуба, по сути, уже состоялся. Для «Зенита» это новость недобрая, и вот почему.

Во-первых, мало кто в нашей лиге обладает таким набором сугубо игровых умений. Кришито не просто качественный, но и универсальный защитник – с равным успехом готов сыграть слева и в центре. К тому же он хорош как в обороне, так и в атаке: в ноябре 2017-го стал самым результативным защитником в истории «Зенита» по системе «гол плюс пас». А ещё в системе Манчини он один из тех – и, возможно, вообще главный, – кто отвечает за выход из обороны. Впрочем, и при Луческу было то же самое, разве что прежний тренер видел его не на фланге. Однако суть едина: культура паса Миммо – игровая ценность современного «Зенита» из категории бесспорных.

Но одними данными ТТД масштаб этой потери не объяснить. Дело в том, что Кришито – человек с лидерским нутром. Ещё одна небольшая порция цифр способна показать это весьма выразительно. За семь неполных лет в чемпионате России левый край «Зенита» набрал 42 балла за результативность (18+24), из них 10 – в матчах против «Спартака». Это достойно внимания: каждое четвёртое результативное действие состоялось при встречах с самым непримиримым соперником. Поразительная избирательность! К слову, в текущем сезоне ворота красно-белых Доменико поразил и в первом круге, и во втором.Да, сегодня для «Зенита» итальянец важен как никогда ранее. В той размашистой перестройке, которую затеяли в Петербурге, Кришито главный и едва ли не единственный пункт стабильности. За два последних трансферных окна в «Зените» появилось 14 новых игроков, ещё двое из сегодняшнего состава пришли год назад, и чтобы в этом вавилоне прорисовались черты команды, жизненно необходим какой-то стержень. Другой кандидатуры на центральную роль, кроме Кришито, по большому счёту и не было. Потому капитанскую повязку летом Манчини отдал именно соотечественнику.

Кстати, тогда, в июле, агент Кришито говорил, что его клиент так тронут доверием клуба, что готов тут же продлить контракт, истекающий летом 2018-го. Не исключено, конечно, то был очередной образчик агентских игр, тем не менее полярность сегодняшних настроений не может не обратить на себя внимания. Не значит ли теперешняя решительность Кришито в намерении уйти осознания того, что исполнить предписанную ему цементирующую роль он не в состоянии?

Если на самом деле так, то это скверный для Петербурга знак. Потому что в сегодняшнем составе «Зенита» даже близко нет никого, кто близок Кришито по стажу в команде, способности к общению с русскими и иностранцами, знанию клубной специфики, авторитету в сине-бело-голубых кругах. Успех кампании «перезагрузка», которую Питер начал прошлым летом, должны были обеспечить две скрепляющие фигуры – Константин Сарсания за пределами поля и Доменико Кришито непосредственно в команде. Осенью «Зенит» лишился одного, теперь близок к тому, чтобы потерять другого.

Коренная проблема сегодняшнего «Зенита» не в тактике Манчини, реализации Кокорина или адаптации Дриусси. Главное – есть команда или нет. И едва ли кто-то готов настаивать на положительном ответе.

Дополнительная сложность момента в том, что «Зенит» не просто набрал массу новых игроков, а образовал внутри себя национальный анклав. Пусть даже у аргентинцев действительно иная ментальность, чем у бразильцев, по большому счёту это мало что меняет. Держаться земляков станет любой, кого судьба забросила на другой конец света, вне зависимости от гражданства, это понятная реакция человеческой природы. Смягчить изъяны такой диспозиции мог бы крепкий костяк, но ничего похожего на Денисов – Широков – Кержаков либо Данни – Халк – Витсель сегодня в коллективе нет.

Кто станет объединяющим центром «Зенита» после Кришито? Бранислав Иванович? Он, безусловно, способен. Только, во-первых, ему уже 34, во-вторых, он такой один. В связке с Миммо у них однозначно получилось бы лучше.

В общем, своим уходом Кришито выносит на повестку зенитовского дня вопрос не о том, кто будет левым защитником, а о том, вокруг кого сложится команда. И стоит ли объяснять, насколько вторая тема весомей первой?

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