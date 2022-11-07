Крап проиграл в челлендже – теперь у него на бедре татуировка с портретом Алекса Месси

Недавно Жека 2Drots у себя в инстаграме заявил, что результаты «дротов» во втором сезоне Winline Медиалиги его не радуют, атмосфера пропадает, коллективу надо встрепенуться – он объявил начало серии челленджей с жесткими наказаниями. Челлендж начался в привычном для «дротов» стиле – битва команда на команду, где в случае проигрыша, «счастливчик», которому достанется наказание, выбирался путем отдельного челленджа на выбывание.

Команда Мбэйпа, в составе которой был Сычев, Богдан, Манна, Талабко, Фрол, Карат и Карен, разгромно победила команду Белки, в которой были Крап, Гаучо, Вагабонд, Писк, Хул, Фартуна и Арби из Basement. Ожидалось, что наказание достанется одному из команды Белки путем пенальти, кроссбара или лонгшотов.

Но Жека и Некит подготовили еще один сюрприз – Белка должен был вытянуть способ, которым они решат, кто же получит наказание. Белка достал вариант с голосованием – команда Мбэйпа должна была принять решение, кто получит татуировку. Парни посовещались и, исходя из того, что Крап ни разу не проигрывал на наказание, выбрали Крапивникова-младшего. Самое интересное – Крап до этого момента никогда не набивал татуировки. Когда он узнал, что первой его татуировкой в жизни станет портрет Алекса Месси, он сказал: «Ты ############ [прикалываешься]? В целом, мне не сложно его набить, но это ######...»

Находясь в тату салоне, парням пришли сообщения с реакцией от старшего брата Крапивникова – Майка: «На какого Алекса Месси ты проиграл? #####, ты что за ##### несешь? Какое бедро? Ты что, ####### вообще? Это же на всю жизнь, ты вообще глупый? Сделай ее куда-нибудь себе на пятку, чтобы вообще ее не было видно. Реально на бедро? Это такой бред».

После этого Крап позвонил Прокопу – он был немногословен, его лицо говорит само за себя: «А как? А почему? Ну, это же Алекс Месси!» В финале ролике мы увидели реакцию самого Алекса Месси:

«#####...Прикольно, но это как-то жестко» Жека сдержал обещание о жестких наказаниях. Но, если это только начало – что будет дальше?