Кто заварил эту Кашу?
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Арам из Reality и Николай Осипов поругались прямо на конференции Медиалиги. Конечно, из-за судейства

На конференции Winline Медиалиги после 6-го тура случился очень эмоциональный разговор президента Winline Медиалиги Николая Осипова и главного тренера Reality Арама Айрапетяна. Конечно, все из-за судей.

Арам был недоволен судейством в матче его команды – уже второй матч подряд у Reality судья не ставит 100-процентные пенальти даже после просмотра VAR. С самого начала разговора обстановка стала напряженной – Айрапетян предложил убрать VAR из лиги, чтобы команды в таких моментах «либо на этом остались, либо нет». Арам считает, что когда есть VAR, на судей больше давления.

 

Осипов: «Проблема в том, что департамент, федерация и прочая #####, которая занимается тем, что разрешает или не разрешает судить, запрещает судить любительские соревнования. В первую очередь из-за того, что такие, как Арам Робертович ######## их на чем свет стоит...» Арам: «Слушайте, я не понимаю, в чем вопрос Арама Робертовича или ##### Артема Райзена – здесь 18 команд, которые недовольны этим ###### судейством, примите это. Коль, ##### их оправдывать. Они судят по-########». Осипов: «Да никто их не оправдывает – они судят так, как умеют». Арам: «А мы себя тоже ##### так, как умеем, вот и все».

Осипов: «Вот и все, вот и паритет – принимайте то, что есть». Арам: «Я не хочу принимать. Артемы Райзены и Арамы Робертовичи могут на ### покинуть эту лигу в определенный момент...» Осипов: «Ну так покидай. Покидай. Ты только разговаривать умеешь». Арам: «Я третью игру подряд смотрю, как он [судья] ######## мою команду, на ### мне это надо. Еще с ним потом не разговаривать? Я буду разговаривать». Практически сразу после этого разговора Арам покинул студию Winline Медиалиги.

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