😳 100 побед Ротенберга в КХЛ – на картинке! Рекорды, неудобные соперники и один трофей
Есть даже любимый судья.
7 декабря СКА обыграл «Трактор» со счетом 3:1, и довольный Роман Ротенберг уехал в сборную – это была его сотая победа в качестве главного тренера КХЛ. Специалисту, начинавшему с мема про Йозе Марино, понадобилось для юбилея всего 148 матчей.
Первый заход в качестве главного тренера СКА случился в сезоне-2020/21, когда Валерий Брагин пропустил шесть матчей регулярки из-за коронавируса. Его подменял Ротенберг, одержавший на этом отрезке две победы. Но официальным боссом он стал в январе 2022-го – закончил регулярку (оставалось четыре матча) и готовил команду к плей-офф.
Мы разобрали на молекулы тренерскую карьеру Ротенберга в КХЛ – узнали, с кем чаще побеждает, какой у него любимый соперник и даже месяц, на который пришлось больше всего выигрышей. Важный нюанс: в этом сезоне Роман пропустил выездной матч с «Витязем» (3:2 Б) из-за дисквалификации, поэтому ту победу мы не считали.
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Фото: РИА Новости; ska.ru
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