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Овечкин пожал руку американским военным перед игрой с «Айлендерс». Так клуб отметил День Ветеранов

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Сделали символическое вбрасывание.

Александра Овечкина наконец-то прорвало – в матче с «Айлендерс» (4:1) форвард сделал дубль, прервав серию из шести игр без голов. Но в медиа его фамилия мелькала не только из-за этого. 

Перед матчем на «Ю-би-эс Арене» прошла церемония в честь Дня Ветеранов. Этот праздник отмечается в США ежегодно 11 ноября. Дата связана с Компьенским перемирием, заключенным 11 ноября 1918 года. Этим договором Германия и Антанта прекратили боевые действия Первой Мировой войны. В 1926 году Конгресс США принял резолюцию, призывающую штаты в этот день чествовать ветеранов ПМВ. Праздник был назван «День Перемирия», а в «День Ветеранов» его переименовали 1 июня 1954 года. 

Несколько военных из 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла сделали символическое вбрасывание. Капитан «Вашингтона» пожал руку каждому солдату. 

Болельщики в это время держали в руках плакаты: «Я приветствую тех, кого мы потеряли, защищая нашу свободу».

Как Овечкин относится к войне?

Александр не очень любит говорить на тему боевых действий. Вот что он говорил 25 февраля по поводу начала специальной военной операции в интервью The Athletic: 

«Это тяжелая ситуация. У меня в России семья, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Пожалуйста, больше не нужно никаких конфликтов. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете.

Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен и надеюсь, что скоро все закончится. Я не контролирую эту ситуацию».

К Великой Отечественной войне у Овечкина другое отношение – у него воевал дед, а День Победы – важный праздник: 

«У меня дед Николай воевал. Каждый раз 9 Мая я звонил ему, поздравлял с праздником. О войне он мне, правда, мало рассказывал. Не делился воспоминаниями – тяжелое было время, все держал в себе… Когда я в День Победы бывал в Москве, старался всегда посмотреть парад на Красной площади. Поклон ветеранам за подвиги!»

В 2019 году Овечкин был одним из участников ЧМ в Словакии. В День Победы наша команда в полном составе посетила Мемориал Славин павшим советским воинам, а нападающий поздравил ветеранов:

«Всем ветеранам спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно. Мы отдаем честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий поклон».

В 2016-м «Вашингтон» приглашал ветерана боевых действий в Боснии, Ираке и Афганистане

«Вашингтон» регулярно устраивает церемонии для ветеранов: выделяет деньги для военных и их семей, а в фан-шопах продается специальная атрибутика. Например, в феврале 2016 года на своей арене «Кэпс» чествовали ветеранов боевых действий в Афганистане, а на матч с «Айлендерс» (в той игре Овечкин тоже забил) заглянул генерал Марк Милли (тот самый, который участвовал во вторжении в Панаму (1989-90) и Гаити (1994-95), воевал в Боснии и Герцеговине (1995-96), а также в Ираке (2003-11) и Афганистане (2001-21). Он признался, что после переезда в столицу стал болеть за «Вашингтон».

Фото: twitter.com/Capitals; ФХР; nhl.com/islanders/Michael C. Moone; East News/AP Photo/Nick Wass

45 комментариев

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Segden
Спортс сделал символическое набрасывание
+77
-6
+71
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Ру7евоЙ
Не понял ну пожал он руку военным и что? Он в Америке на данный момент живет и работает.
А эти военные пожали руку поддерживающего Россию и президента. Дальше что?
+49
-7
+42
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Контрольный выстрел
Спортц можно поздравить с клик темой) Это же про спорт)))
+32
-2
+30
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e1ther - e1ther
и естественно сразу на главной)))ахахаха)
+30
-6
+24
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riverman1980
Что характерно, наших либералов в принципе не смущает чествование американских военных на хоккее. Представьте, что было в комментах, если бы такое регулярно было на хоккее у нас.
+30
-8
+22
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Mephi027
Ну и что?

Военные выполняют приказы командования, ни один офицер лично не решает куда ему отправлять своих людей. Кого убивать и за что умирать.

Пожал и нормально.
+22
-3
+19
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mr.Big
а как же движение Путин Тим)))) забавно наблюдать за людьми как в нынешней ситуации они пытаются выкружить)))
+29
-12
+17
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bdfy dcfff
Ответ mr.Big
а как же движение Путин Тим)))) забавно наблюдать за людьми как в нынешней ситуации они пытаются выкружить)))
да ты че ,по тв скажут что все норм ...И пипел схавает )))

лично у меня нет проблем с этим фото! Но просто странно. С одной стороны тут супер патриот , по тв и лидеры страны говорят что мы тут во..ем с НАТО ,США и всем миром ...
+23
-6
+17
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Asl Ali
ветераны каких действий? военных геноцидов иракского народа? афганских детей ?
+24
-9
+15
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Grga Pitich
а перед этим потрогал свой хер. ови дал потрогать свой хер американцам. срочно в номер!
+16
-1
+15
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Cherepanda
не люблю ни овечкина, ни путин тим, путина так вообще ненавижу, но что должен был сделать овечкин? не пожимать им руки демонстративно? гимн россии спеть?
+25
-13
+12
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CaSpeR-13
а как же рассказы что только в России милитаризация общества и поклонение военным???
+17
-5
+12
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Макар Макаров
пните когда начнётся лютейший срач
+10
0
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Digger86
Ответ Ру7евоЙ
Не понял ну пожал он руку военным и что? Он в Америке на данный момент живет и работает. А эти военные пожали руку поддерживающего Россию и президента. Дальше что?
Военных уволить из армии и отменить, Овечкину - срок за дискредитацию
+9
-2
+7
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privet100
Не прикрытая желтуха от спортса.
+10
-3
+7
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AIBOLIT66
ну, так и в космос мы их возим на Союзах на МКС...Живут там рядом, через забор....Может надо отравы подсыпать им в кулер? Или дрожжей в тубзик?
+11
-5
+6
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Digger86
Т.е. сейчас, когда Россия ведёт войну со всей НАТОй (со слов офиц. лиц), верный путинтимовец жмёт руки представителям американской военщины?!
+8
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Avior
Ответ Asl Ali
ветераны каких действий? военных геноцидов иракского народа? афганских детей ?
Естественно, они гордятся геноцидом мирного населения Японии, Кореи, Вьетнама, Ирана, Югославии, Ирака, и теперь, Палестины.
+8
-2
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Контрольный выстрел
Ответ Veles3101
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Сколько ты получаешь за сообщение?))
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Mbest77
Похоже, Овечкин брал мастер-классы у Эрдогана по сидению на двух стульях )
+4
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Mbest77
Ну а как он руку не пожмет?
За это могут и гражданства американского лишить)
+5
-1
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Вован Азаров
а что Сашка пожал руки гражданам своей страны
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mr.Big
Ответ Алексей Зуев
Комментарий удален модератором
это не методичка,а то что мы видим как люди приспосабливаются к той или иной ситуации показывая своё нутро.только и всего.
+2
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mr.Big
Ответ bdfy dcfff
да ты че ,по тв скажут что все норм ...И пипел схавает ))) лично у меня нет проблем с этим фото! Но просто странно. С одной стороны тут супер патриот , по тв и лидеры страны говорят что мы тут во..ем с НАТО ,США и всем миром ...
как пел Высокий "всё не так ребята")
+3
-1
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Superkenguroo
Тяжело Александру.
Мучают американцы, заставляют жать руки убийцам.
Но не знают они, что под формой у него всегда майка Путин тим.
И трусы с лицом вождя.
+2
0
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