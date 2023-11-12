Овечкин пожал руку американским военным перед игрой с «Айлендерс». Так клуб отметил День Ветеранов

Сделали символическое вбрасывание.

Александра Овечкина наконец-то прорвало – в матче с «Айлендерс» (4:1) форвард сделал дубль, прервав серию из шести игр без голов. Но в медиа его фамилия мелькала не только из-за этого.

Перед матчем на «Ю-би-эс Арене» прошла церемония в честь Дня Ветеранов. Этот праздник отмечается в США ежегодно 11 ноября. Дата связана с Компьенским перемирием, заключенным 11 ноября 1918 года. Этим договором Германия и Антанта прекратили боевые действия Первой Мировой войны. В 1926 году Конгресс США принял резолюцию, призывающую штаты в этот день чествовать ветеранов ПМВ. Праздник был назван «День Перемирия», а в «День Ветеранов» его переименовали 1 июня 1954 года.

Несколько военных из 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла сделали символическое вбрасывание. Капитан «Вашингтона» пожал руку каждому солдату.

Болельщики в это время держали в руках плакаты: «Я приветствую тех, кого мы потеряли, защищая нашу свободу».

Как Овечкин относится к войне?

Александр не очень любит говорить на тему боевых действий. Вот что он говорил 25 февраля по поводу начала специальной военной операции в интервью The Athletic:

«Это тяжелая ситуация. У меня в России семья, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Пожалуйста, больше не нужно никаких конфликтов. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете.

Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен и надеюсь, что скоро все закончится. Я не контролирую эту ситуацию».

К Великой Отечественной войне у Овечкина другое отношение – у него воевал дед, а День Победы – важный праздник:

«У меня дед Николай воевал. Каждый раз 9 Мая я звонил ему, поздравлял с праздником. О войне он мне, правда, мало рассказывал. Не делился воспоминаниями – тяжелое было время, все держал в себе… Когда я в День Победы бывал в Москве, старался всегда посмотреть парад на Красной площади. Поклон ветеранам за подвиги!»

В 2019 году Овечкин был одним из участников ЧМ в Словакии. В День Победы наша команда в полном составе посетила Мемориал Славин павшим советским воинам, а нападающий поздравил ветеранов:

«Всем ветеранам спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно. Мы отдаем честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий поклон».

В 2016-м «Вашингтон» приглашал ветерана боевых действий в Боснии, Ираке и Афганистане

«Вашингтон» регулярно устраивает церемонии для ветеранов: выделяет деньги для военных и их семей, а в фан-шопах продается специальная атрибутика. Например, в феврале 2016 года на своей арене «Кэпс» чествовали ветеранов боевых действий в Афганистане, а на матч с «Айлендерс» (в той игре Овечкин тоже забил) заглянул генерал Марк Милли (тот самый, который участвовал во вторжении в Панаму (1989-90) и Гаити (1994-95), воевал в Боснии и Герцеговине (1995-96), а также в Ираке (2003-11) и Афганистане (2001-21). Он признался, что после переезда в столицу стал болеть за «Вашингтон».

Фото: twitter.com/Capitals; ФХР; nhl.com/islanders/Michael C. Moone; East News/AP Photo/Nick Wass