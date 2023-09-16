11 комментариев

Лед, судьи, календарь – и вообще.

У СКА самый ужасный старт за 15 лет существования КХЛ: четвертое поражение подряд и предпоследнее место на Западе после первых двух недель чемпионата.

Дополнительный интерес к неудачной серии подогревает главный тренер команды, который на каждой пресс-конференции или флэш-интервью находит новую причину неудач. Мы собрали всю хронологию. Осторожно: в конце может сложиться ощущение, что весь мир против СКА.

2 сентября. Выпало лезвие

СКА начал сезон с победы над московским «Динамо» (2:1) на «ВТБ-Арене». Но Роман сразу начал готовиться к худшему:

«Если вы заметили, один наш игрок потерял лезвие. Такое бывает в хоккее, они воспользовались моментом, когда наш игрок шел на смену».

Вопросов нет – в моменте с голом О`Делла в самом деле Максим Федотов потерял лезвие и на одном коньке добирался до скамейки. На повторе это хорошо видно.

4 сентября. Плохой лед

Уже через два дня СКА победил в Тольятти – 3:0. Но не все было гладко (в буквальном смысле):

«Качество льда настораживает. В Москве тоже были проблемы со льдом. Как-то хочется в лигу обратиться. Все-таки качество льда надо везде улучшать. Это проблема для нас на сегодняшний день. Надеемся, что нас услышат».

Но не только Ротенберг жаловался на лед – на старте сезона это распространенная проблема.

6 сентября. Плохой лед, ошибки судей, календарь

В третьей игре СКА проиграл «Торпедо». Игра получилась яркой, но даже ее сумели затмить комментарии Романа Ротенберга.

«Что разочаровывает – это опять-таки качество льда, – начал он. – Для обеих команд это стало минусом. И СКА, и «Торпедо» хорошо играют с шайбой, но и у нас, и у соперника было много брака. Лиге надо обратить на это внимание, проверять качество льда. Нужны стандарты. Мы начинаем игру, а на льду – лужа. Шайба застревает и у нас, и у «Торпедо». В первую очередь – это риск травмы. Здоровье хоккеистов очень важно. Страдает зрелищность – а ведь нас сегодня показывали по «Матч ТВ». Надо на это обратить внимание».

А дальше ступил на скользкую тропу, за что позже получил штраф 300 тысяч рублей:

«Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации «четыре на четыре» мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании…

Я посмотрел по видео второе вбрасывание – вместо того, чтобы играть «шесть на четыре», мы вышли «шесть на пять». И это ключевой момент матча. Грубейшая ошибка! Просто грубейшая. Это все видели. Надеюсь, уважаемые судьи разберутся, чтобы не допускать такого в будущем.

Мы хотели сравнять счет, забить еще, но когда при удалении у соперника нам ставят пятерых игроков – такого я никогда не видел. Надеюсь, такого больше не повторится».

Судьи разобрались. Ошибка была – все равно штраф.

Но и это еще не все: «Считаю, что лучше начинать дома, но не мы определяем календарь. «Торпедо» начинает дома – мы нет. «Торпедо» играет вторую игру, мы – третью. Это совершенно разные условия в плане подготовки. Наверное, лучше, чтобы все проводили одинаковое количество матчей. Тогда будут равные условия».

В прошлом сезоне СКА начинал дома, взяв все восемь очков.

8 сентября. Перелеты, размер площадки, судьи

СКА проиграл в Ярославле 2:3. Главный тренер нашел три причины.

Первая: «Четыре игры на выезде, конечно, мы выхолощены, перелеты, ноги тяжелые, потому что мы в самолете живем. Наконец-то будем дома играть».

В этом месте раздался дружный смех «Адмирала» и «Амура».

Вторая: «Там судья подъехал – первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» (во втором периоде СКА пропустил два гола в меньшинстве за 33 секунды – удалили Максима Федотова и Сергея Сапего).

Третья: «26 метров – это удобно для нас. В Нижнем Новгороде и Ярославле играли на площадке 28 метров, что внесло свои коррективы».

12 сентября. Календарь, травмы

Вернувшись домой, СКА опять проиграл – «Спартаку» 0:3. Романа хватило только на две отговорки.

Плохой календарь: «Здесь усталость наложилась на другую усталость. Мы были на выезде – четыре игры подряд с перелетами. В прошлом сезоне начинали дома – это совершенно другой график. Такое вносит коррективы. Вы видите этот эффект и у других команд. Те, которые начинали на выезде, провели четыре матча – у них тоже тяжелые ноги. Это физиология».

Травмы: «Тяжело пока. Многие ребята вернулись после длительных травм. Первая игра для многих ребят. Пошли на риск – взяли их в состав, чтобы они набирали игровую форму».

15 сентября. Сборная, плей-офф

Четвертое поражение подряд – «Динамо» в Питере взяло реванш, 3:1.

И все же Роман нашел, чем удивить:

«Предсезонка отпускает. Мы начали готовить команду на две недели позже, потому что ребята вернулись из сборной. Они позже всех в лиге закончили сезон – мы не могли не дать им возможности восстановиться. Они настоящие патриоты, всегда готовы играть за сборную России. Все это вносит свои коррективы. Также вы видите тенденции – команды, который раньше вылетели в плей-офф, сейчас они свежее. У нас, «Ак Барса», ЦСКА свой путь».

Сборная понятно, там и правда было много игроков СКА, хотя половина из них начала сезон в других клубах. Но к финалистам Кубка Гагарина Роман ловко примазался. И, кстати, у Казани вообще-то четыре победы и третье место на Востоке. А еще «Авангард», который закончил в полуфинале конференции (как и СКА), выиграл 4 из 5.

В общем, интересный сериал. Ждем продолжения.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Владимир Федоренко, Александр Кряжев