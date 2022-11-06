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Кучеров забивает уже 6 (!) матчей подряд. Так мощно он еще никогда не начинал

Баффало Баффало
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
НХЛ НХЛ
Никита Кучеров Никита Кучеров
Хоккей Хоккей

Волшебник.

Похоже, Никита Кучеров вообще не собирается отдыхать – во вчерашней игре с «Баффало» он опять забил (шестой раз подряд!) и принял участие в 3 из 4 остальных шайб своей команды, отдав три голевые передачи. 

Любопытно, что в первых шести матчах этого сезона он вообще не забивал, а затем начал наверстывать упущенное: без дублей, без хет-триков – стабильно по голу за игру. В 12 матчах текущей регулярки он лишь один раз уходил с площадки без очков, а всего у него уже 20 очков – это лучший старт в его карьере.

Две передачи были предголевыми, а вот одна получилась очень даже: классно ушел от стелющегося защитника за ворота, а оттуда выдал пас на Брэндона Хэйгла. 

«Он волшебник, так что никогда не знаешь, чего от него ожидать, — сказал Хэйгл о Кучерове после игры. – Он очень опытный игрок. Просто нужно быть всегда готовым».

Свою шайбу Никита забросил уже в конце – в пустые ворота, хотя два хороших шанса у него было и раньше, но там выручал Эрик Комри. 

«Мне понравились моменты, которые мы создали, — сказал Джон Купер после игры. – У нас было четыре гола до пустых ворот, и этого должно хватить для победы в хоккейном матче. Комри несколько раз грабил Куча. Я думаю, именно поэтому Куч придал дополнительный импульс, когда забрасывал в пустые ворота». 

«Тампа» выиграла 5:3 у «Баффало» – «Сэйбрс» здорово начали сезон и до пятницы имели всего три поражения в 10 матчах. Но составители календаря подарили им бэк-ту-бэк с двумя топами Востока – «Каролиной» и «Тампой», которым «клинки» проиграли с одинаковым счетом. Теперь они идут седьмыми с 14 очками. «Лайтнинг» набрали ход: берут очки уже в пяти матчах подряд и поднялись на 4-е место в конференции.

Кучеров – третий в бомбардирской гонке, отстает на пять очков от Макдэвида и на три от Драйзайтля. Впереди у «Тампы» как раз встреча с «Эдмонтоном».

Тампа-Бэй – Баффало 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Дата проведения
6 ноября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Пол (Хэйгл, Хедман)
1:1 – 17 Гиргенсонс (Томпсон, Пауэр)
2:1 – 26 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
2:2 – 29 Миттлстадт (Окпосо, Пауэр)
2:3 – 45 Скиннер (Козенс, Так)
3:3 – 48 Хэйгл (Кучеров)
4:3 – 56 Пербикс (Хэйгл, Кучеров)
5:3 – 60 Кучеров (Пойнт)
Вратари: Б.Эллиотт 21/24 – Комри 25/29.

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Фото: East News/Mike Ehrmann/Getty Images/AFP

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