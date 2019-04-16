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    Мы составили команду лучших игроков сезона в каждой из топ-лиг. Лео, Криш, Азар и Санчо – в деле

    Теги Севилья Ла Лига Миралем Пьянич Ян Облак Петер Гулачи Алиссон Бернарду Силва Интер Джейдон Санчо Жорди Альба Ювентус Айнтрахт Франкфурт Лионель Месси Виргил ван Дейк Криштиану Роналду серия А Италия Самир Ханданович Рахим Стерлинг премьер-лига Англия Никлас Зюле Манчестер Сити Кшиштоф Пионтек Челси Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Эден Азар Лука Йович Калиду Кулибали бундеслига Германия Барселона Наполи РБ Лейпциг Милан Ливерпуль Пабло Сарабия Атлетико Бавария Керем Демирбай Антуан Гризманн Футбол

    Отличное развлечение на конец сезона – выбирать лучших игроков АПЛ, Ла Лиги, серии А, бундеслиги и складывать из них команды. Обычно в таких случаях составляют полноформатные символические сборные. Sports.ru и производитель шин Yokohama чуть усложнили задачу – и собрали команды из 5 человек. Вратарь – защитник – два полузащитника – форвард. Тут – только лучшие и самые надежные.

    АПЛ (Никита Киселев)

    Алиссон («Ливерпуль»). У бразильца еще не было матчей, похожих на перфоманс Давида де Хеа с «Тоттенхэмом», а одно из лучших спасений – прыжок в ноги Джесси Лингарду на «Олд Траффорд» – не все засчитали как полноценный сэйв. При этом именно у Алиссона лучший процент отраженных ударов в лиге (79%). Его самообладание под давлением и уверенность при игре ногами гипнотизируют. У Алиссона бывают ошибки, но он уже принес новое для «Энфилда» ощущение – чувство уверенности за все происходящее у ворот.  

    Виргил ван Дейк («Ливерпуль»). Шикарные природные данные и выбор позиции позволяют голландцу снимать 75 процентов верховых мячей (лучше в АПЛ только у Магуайра из «Лестера»). Виргил превосходен в микродуэлях один на один, он достаточно быстр и крайне редко фолит (всего одна желтая в чемпионате).

    Защитники «Ливерпуля» давно не казались такими надежными. У этого несколько объяснений (приобретенное «Ливерпулем» умение контролировать матчи, приход Алиссона), но спокойствие и элитная мощь ван Дейка – точно один из главных факторов прогресса. Если «Ливерпуль», наконец, станет чемпионом, а ван Дейка признают лучшим игроком сезона, несправедливым это назовут даже не во всех частях Манчестера.

    Бернарду Силва («Манчестер Сити»). «Прямо сейчас мой состав – это Бернарду Силва и еще 10 человек», – говорил Гвардиола в августе. К апрелю ситуация чуть изменилась, но португалец проводит сезон без спадов и стал почти незаменимым.

    «Он может закрыть 3-4 позиции и всегда играет на 8 или 9 из 10, но даже когда у него не идет игра, это не страшно – он все равно бегает больше всех», – уверен тренер. Умение быстро соображать, работоспособность, техника и универсализм Силвы надежно встроили его в сложные системы Пепа, а травмы Кевина де Брюйне позволили больше времени проводить в центре, а не на фланге.

    Эден Азар («Челси»). Летом бельгиец остался еще на сезон в «Челси» (кажется, последний) и, сохранив форму с чемпионата мира, в первые месяцы Сарри был лучшим игроком на планете. Новый тренер попросил бельгийца реже опускаться на свою половину и оставлять больше сил для работы с мячом в опасных зонах. Эден с радостью принял такую установку и на какое-то время превратил АПЛ в лигу Азара. Перевод в центр нападения не дал нужного эффекта, Азар не избавил «Челси» от проблем посреди сезона, но когда игрок причастен почти к половине всех голов топ-клуба, мы должны это ценить.

    Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»). По ходу сезона у Пепа заметно менялось отношение к Лерою Сане и Рияду Марезу, а Серхио Агуэро, лучший бомбардир в истории «Сити», еще недавно делил время с Габриэлем Жезусом. Единственный атакующий игрок, в котором Гвардиола никогда не сомневался, – Рахим Стерлинг.

    Рахим взрослеет и совершенствуется. Он чаще и точнее бьет – с его слов, теперь он занимает правильную позицию и бьет, ни о чем не беспокоясь – и уже забил 17 голов в премьер-лиге. Проведя прошлый сезон на правом фланге, в этом Стерлинг периодически оказывался слева, и там он все так же опасен: голы «Арсеналу» и «Ньюкаслу» были забиты после идентичных смещений к центру.

    Ла Лига (Вадим Лукомский)

    Ян Облак («Атлетико»). В этом сезоне много сильных вратарей – от Яна Облака с Марком-Андре тер Стегеном до Давида Сории с Яссином Буну, – но никто не тащит так, как кипер «Атлетико». Ян слишком скромный и почти никогда себя не продвигает. Получая трофей Заморы за наибольшее количество сухих матчей в прошлом сезоне, он сказал дежурные: «Это не только моя награда. Это награда всей команды». В этом году Облак тоже явный фаворит в борьбе за приз (18 сухих против 14 у главного преследователя тер Стегена), но слова становятся все менее актуальными.

    Защита «Атлетико» постарела, а команду весь сезон терзали травмы. Выдающийся Облак – главная причина, почему это не стало фатальным. Он отражает 81% ударов (лучший результат в Испании) и пропускает меньше всех в лиге (0,66 гола за игру). Симеоне называет его лучшим вратарем мира. Кипер «Бетиса» Жоэль Роблес считает, что «никто не зарабатывает команде больше очков, чем он» (громкое заявление в одной лиге с Месси). «Если бы я всем руководил, дал бы пустой чек – пусть сам впишет любую сумму», – так капитан «Атлетико» Коке описывает важность Яна.

    Жорди Альба («Барселона»). В каком-то смысле от Альбы «Барселона» сейчас зависит даже сильнее, чем от Месси. Без Лео у «Барсы» были позитивные матчи или хотя бы отрезки, без Альбы качество игры обрушивается намного сильнее. Сейчас ему нет даже плохой замены – использование слева правоногого Нельсона Семеду мигом убивает остроту позиционных атак, команда становится одномерной и предсказуемой. Зависимость не выглядела бы так пугающе, если б Жорди не проводил лучший сезон в карьере. Никогда раньше он не создавал партнерам столько моментов (6,78 xA – его лучший результат в карьере, хотя сезон еще не закончен). Никто из крайних защитников Ла Лиги (и даже латералей в схеме с 3 защитниками) даже не близок к его цифрам.

    Активность впереди не создает для «Барсы» проблем в обороне: как правило, соперники слишком увлечены сдерживанием фирменного открывания Альбы под закидушку от Месси и не успевают толком атаковать через его зону. «С каждым днем Альба становится только лучше», – сказал осенью Эрнесто Вальверде. Жорди не остановился и даже вернулся в сборную Испании, несмотря на конфликт с Луисом Энрике.

    Пабло Сарабия («Севилья»). Ключевая задача при составлении этой мини-команды – размещение гениального, но максимально ленивого без мяча Лео Месси. Поэтому все остальные должны быть креативными, но способными покрывать огромные расстояния. Сарабия даст оптимальные баланс. Он уже набрал 11+11 в Ла Лиге, но сделал это не из свободной роли.

    Большую часть сезона «Севилья» играла с тройкой Банега-Васкес-Сарабия в центре поля – все трое атакующие футболисты, задумка была в том, что все трое будут отрабатывать и сохранять правильные расстояния между собой при обороне. Сарабия отлично подошел этой системе. Он великолепно интерпретирует ситуацию на поле – в нужные эпизоды оказывался дополнительным нападающим рядом с Виссамом Бен-Йеддером и Андре Силвой, в других ситуациях отрабатывал в полузащите. Его результативные баллы – следствие футбольного интеллекта.

    Антуан Гризманн («Атлетико»). Француз проводит не самый яркий по своим высочайшим стандартам сезон, но даже этого достаточно, чтобы оставаться самым классным атакующим игроком лиги – за исключением Месси и, возможно, Луиса Суареса. Главные его бонусные достоинства – умное движение, альтруистичные решения и дикая работоспособность – все еще на месте. Последнее особенно актуально в нашей команде.

    «На привыкание к тому, как обороняется «Атлетико», у меня ушло около 6 месяцев, но сейчас я обожаю обороняться. Иногда тренер сборной Дидье Дешам даже просит меня меньше это делать. Для меня игра без мяча стала чем-то естественным. Симеоне научил меня этому, за что всегда буду ему благодарен», – объяснял Антуан. В обычной символической сборной ему предстояла бы серьезная конкуренция с Бен-Йеддером и Суаресом, но нам очень важен баланс между обороной и атакой – с Гризманном он будет оптимальным.

    Лионель Месси («Барселона»). Пару лет назад Пеп Гвардиола дал журналистам совет: «Не пишите о нем, не пытайтесь его описать, просто смотрите, как он играет». Это до сих пор самое правильное описание Лео – с тех пор он, кажется, стал только ярче. В этом сезоне Ла Лиги Месси доминирует. Он не просто должен быть в команде – вся команда собрана под него.

    Серия А (Андрей Клещенок)

    Самир Ханданович («Интер»). Есть вратари, которые хороши в игре ногами, есть те, кто блистает на линии ворот, Ханданович – силен во всем. Самир стабильно входит в число лучших киперов Европы по проценту отбитых ударов (в этом сезоне – 76,1%), почти не ошибается на выходах (84,6% успешных) и замыкает вратарский топ-3 серии А по точности длинных передач. Если бы не возраст (Самиру скоро 35), «Интер» вряд ли в ближайшие годы задумался бы о поиске вратаря. Но пока кажется, что на словенца время не действует.

    Калиду Кулибали («Наполи»). Как бы красиво ни обводили соперников Инсинье и Мертенс, Калиду – главная звезда «Наполи». И самый влиятельный защитник серии А. Огромный сенегалец незаменим для Анчелотти, как и раньше для Сарри – мало кто без потери качества сочетает подключения к атакам, шикарный первый пас и почти безупречную игру в защите. Атлетичный и быстрый, Кулибали даже один в один проигрывает редко: отбирает мяч в 76,9% моментов. «Наполи» было бы тяжело без него, но Калиду сделан из железа – последнюю травму получил в 2016-м.

    Миралем Пьянич («Ювентус»). Самый умный и влиятельный игрок серии А. Вряд ли «Юве» взял бы скудетто так легко, останься он без Миралема в сердце. Когда босниец отдыхает, «бьянконери» проигрывают центр поля даже «Болонье».

    Пьянич связывает разные части поля, управляет ритмом и балансом команды и прямо указывает одноклубникам, что делать и куда бежать в разных игровых ситуациях. А еще гениально выводит команду из-под прессинга и в нужный момент вспарывает оборону классными проникающими передачами.

    Криштиану Роналду («Ювентус»). Криш не все матчи начинал на фланге, но привычно сваливается налево – так ему проще найти пространство. Так что Роналду по-прежнему действует как нетипичный вингер, изменивший интерпретацию фланговой игры, но в «Юве» получил даже больше свободы и много работает в конструировании атак.

    Главный трансфер лета получился неоднозначным: Рон вытеснил Дибалу, сбил командный баланс и не сильно повлиял на расклад в серии А (хотя именно он довел превосходство «Юве» до тотального), но остается монстром индивидуальной игры: 19+8 в 26 матчах.

    Кшиштоф Пионтек («Дженоа» и «Милан»). Приехав летом, поляк сходу встряхнул Италию, а потом за несколько месяцев показал, что сногсшибательная результативность – не случайный взрыв. За 7 месяцев проблемы с результативностью возникли у него всего однажды – в разбалансированной тактике Юрича Кшиштоф много играл в глубине поля и вместо того, чтобы забивать, навешивал с флангов. В остальное время он отрывался у ворот – никто в Италии не забил с игры больше.

    Сейчас Пионтек тащит «Милан» и упрощает работу Гаттузо: Кшиштоф эффективен даже в предельно простой игре (и этим выгодно отличается от Игуаина). Поляк делает самую существенную разницу среди форвардов: 15 из 21 гола стали первыми в матче. Пионтек забивает, когда команда в этом нуждается.

    Бундеслига (Павел Зиновьев)

    Петер Гулачи («Лейпциг»). «Лейпциг» в этом сезоне открылся с новой стороны – теперь у него не только мощная атака, но и лучшая оборона в лиге (пропустили всего 22 мяча). Последние 7 сезонов меньше всех всегда пропускала только «Бавария». Это не тот случай, когда на статистику вратаря работает четверка защитников, не дающая сопернику подходить к воротам. Гулачи – лидер по количеству сухих матчей (14), лучший по проценту нейтрализации голевых моментов (57%) и отраженных ударов в створ (79%).  Вратарь «Лейпцига» так мощно проводит сезон, что двое остальных голкиперов команды (Мюллер и Мвого) просят руководство отпустить их в другие клубы.

    Никлас Зюле («Бавария»). 23-летний парень за последний год утвердился в роли основного центрального защитника «Баварии». Это редчайший случай для мюнхенцев, когда молодой немец, купленный у конкурента, сходу становится игроком основы, вытеснив к тому же кого-то из местных легенд. «Еще после первого сезона в «Баварии», я сказал, что Зюле будет прогрессировать, – хвалит Никласа Юпп Хайнкес. – Несмотря на юный возраст, стабильность – главное его преимущество. Думаю, через два года он станет защитником мирового класса».  

    Керем Демирбай («Хоффенхайм»). Демирбай весь сезон пытается координировать игру «Хоффенхайма» в полузащите и очень похож на человека, который строит дом во время землетрясения. Ему невозможно не сопереживать. Керем – лидер лиги по среднему количеству передач под удар за матч (3). «Хоффенхайм» действительно бьет по воротам гораздо чаще конкурентов, но в этих цифрах было бы гораздо больше смысла, если бы каждая вторая контратака соперника на ворота Оливера Бауманна не заканчивалась голевым моментом. Керем связывает защиту и нападение, вступает в отбор и регулирует темп игры в команде, разбрасывая передачи волшебной левой. Демирбай-2018/19 – это как если бы Нури Шахин в 2011 году отказал «Реалу» и продолжил выступать за «Дортмунд».

    Джейдон Санчо («Боруссия» Д). 19-летний англичанин – самый ценный актив бундеслиги на данный момент (стоимость на transfermarkt – 80 млн евро). Два года назад он соперничал с ноунеймами из академии «Ман Сити» за место в главной команде, а сегодня спорит с Месси за звание лучшего ассистента Европы (16 голевых англичанина против 14 у аргентинца) и борется с «Боруссией» за чемпионство. Фавр успешно сочетает дриблинг Санчо с атакующим стилем остального «Дортмунда», благодаря чему Джей стал незаменимым игроком основы и сыграл во всех матчах чемпионата на данный момент. Англия, из которой он уезжал, в итоге сама приехала к нему – в конце прошлого года он дебютировал за национальную команду. Количество подписанных Санчо дортмундских футболок, которые он теперь регулярно отправляет родственникам своих друзей в южный Лондон, за последний год выросло в несколько раз.

    Лука Йович («Айнтрахт»). Три года назад Лука Йович не пригодился Миодрагу Божовичу в «Црвене Звезде», а в этом сезоне «Барселона» и «Реал» предлагают за нападающего несколько десятков миллионов евро. Лука – идеальный форвард штрафной, лучшие качества которого подчеркивают его партнеры по нападению – Анте Ребич и Себастьян Аллер. Они здорово расчищают сербу пространство перед воротами, чтобы Лука мог беспрепятственно замыкать навес или прострел с фланга.

    21-летний Йович при новом тренере «Айнтрахта» Ади Хюттере превратился в одного из лучших нападающих Европы. В этом году он стал самым молодым автором пента-трика в истории бундеслиги (его футболка с того матча теперь хранится в музее «Айнтрахта»), а за два неполных сезона в Германии он забил уже 34 гола во всех турнирах. «Айнтрахт» во второй половине сезона забрался в лигочемпионскую четверку и вышел четвертьфинал еврокубка впервые с 1995 года.

    Yokohama

    Производитель автомобильных шин Yokohama собрал на летний сезон свою команду. Здесь тоже много скорости, надежности и разнообразия с гарантированным результатом. В команде Yokohama шины для небольших авто, седанов, спорткаров, кроссоверов и внедорожников – выбирайте то, что нужно именно вам.

    GEOLANDAR X-MT G005. Шины для пикапов и внедорожников, которые здорово показывают себя в условиях снега и грязи, обеспечивая уверенное сцепление на скользких поверхностях и проходимость по бездорожью. «Сад камней» – так называется дизайн протектора, отвечающего за экстремальные внедорожные характеристики. Образ натурального камня интегрирован во все элементы шины от протектора до боковины. 

    GEOLANDAR M/T G003. Для рамных внедорожников и пикапов. Как и первая модель, эта тоже для бездорожья, но для чуть более спокойной езды. У шин отличная курсовая устойчивость на влажной и заснеженной поверхностях, а также улучшенный комфорт и низкий уровень шума. Устойчивость к порезам и выкрашиванию и улучшенная износостойкость.

    GEOLANDAR X-CV G057. Шины для премиальных и спортивных кроссоверов. Предназначены для езды по твердому асфальтированному покрытию и обеспечивают высокий уровень комфорта при низком уровне шума. Асимметричный рисунок протектора позволяет добиться высоких показателей как на сухом, так и на влажном покрытиях.

    BluEarth-A AE-50. Для легковых авто среднего и компакт-классов. Хорошее сцепление с асфальтом (мокрый или сухой – неважно). Обеспечивают низкий уровень шума на дороге и понижают расход топлива. Технологии производства ориентированы на бережное отношение к окружающей среде и заботу об экологии. Семейный вариант для комфортной и надежной езды по хорошим поверхностям.

    ADVAN Sport V105. Для спорткаров и премиальных авто. Шины обеспечивают баланс спортивных характеристик и комфорта, отличное сцепление на мокрой дороге. Разработаны совместно с производителями спортивных автомобилей.

    Фото: globallookpress.com/augenklick/firo Sportphoto, Adamo Di Loreto, via www.imago-i, Mutsu Kawamori/AFLO, Matteo Ciambelli, Friso Gentsch; Gettyimages.ru/Adam Pretty/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts; Instagram/yokohamatire

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