Мы составили команду лучших игроков сезона в каждой из топ-лиг. Лео, Криш, Азар и Санчо – в деле

Отличное развлечение на конец сезона – выбирать лучших игроков АПЛ, Ла Лиги, серии А, бундеслиги и складывать из них команды. Обычно в таких случаях составляют полноформатные символические сборные. Sports.ru и производитель шин Yokohama чуть усложнили задачу – и собрали команды из 5 человек. Вратарь – защитник – два полузащитника – форвард. Тут – только лучшие и самые надежные.

АПЛ (Никита Киселев)

Алиссон («Ливерпуль»). У бразильца еще не было матчей, похожих на перфоманс Давида де Хеа с «Тоттенхэмом», а одно из лучших спасений – прыжок в ноги Джесси Лингарду на «Олд Траффорд» – не все засчитали как полноценный сэйв. При этом именно у Алиссона лучший процент отраженных ударов в лиге (79%). Его самообладание под давлением и уверенность при игре ногами гипнотизируют. У Алиссона бывают ошибки, но он уже принес новое для «Энфилда» ощущение – чувство уверенности за все происходящее у ворот.

Виргил ван Дейк («Ливерпуль»). Шикарные природные данные и выбор позиции позволяют голландцу снимать 75 процентов верховых мячей (лучше в АПЛ только у Магуайра из «Лестера»). Виргил превосходен в микродуэлях один на один, он достаточно быстр и крайне редко фолит (всего одна желтая в чемпионате).

Защитники «Ливерпуля» давно не казались такими надежными. У этого несколько объяснений (приобретенное «Ливерпулем» умение контролировать матчи, приход Алиссона), но спокойствие и элитная мощь ван Дейка – точно один из главных факторов прогресса. Если «Ливерпуль», наконец, станет чемпионом, а ван Дейка признают лучшим игроком сезона, несправедливым это назовут даже не во всех частях Манчестера.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»). «Прямо сейчас мой состав – это Бернарду Силва и еще 10 человек», – говорил Гвардиола в августе. К апрелю ситуация чуть изменилась, но португалец проводит сезон без спадов и стал почти незаменимым.

«Он может закрыть 3-4 позиции и всегда играет на 8 или 9 из 10, но даже когда у него не идет игра, это не страшно – он все равно бегает больше всех», – уверен тренер. Умение быстро соображать, работоспособность, техника и универсализм Силвы надежно встроили его в сложные системы Пепа, а травмы Кевина де Брюйне позволили больше времени проводить в центре, а не на фланге.

Эден Азар («Челси»). Летом бельгиец остался еще на сезон в «Челси» (кажется, последний) и, сохранив форму с чемпионата мира, в первые месяцы Сарри был лучшим игроком на планете. Новый тренер попросил бельгийца реже опускаться на свою половину и оставлять больше сил для работы с мячом в опасных зонах. Эден с радостью принял такую установку и на какое-то время превратил АПЛ в лигу Азара. Перевод в центр нападения не дал нужного эффекта, Азар не избавил «Челси» от проблем посреди сезона, но когда игрок причастен почти к половине всех голов топ-клуба, мы должны это ценить.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»). По ходу сезона у Пепа заметно менялось отношение к Лерою Сане и Рияду Марезу, а Серхио Агуэро, лучший бомбардир в истории «Сити», еще недавно делил время с Габриэлем Жезусом. Единственный атакующий игрок, в котором Гвардиола никогда не сомневался, – Рахим Стерлинг.

Рахим взрослеет и совершенствуется. Он чаще и точнее бьет – с его слов, теперь он занимает правильную позицию и бьет, ни о чем не беспокоясь – и уже забил 17 голов в премьер-лиге. Проведя прошлый сезон на правом фланге, в этом Стерлинг периодически оказывался слева, и там он все так же опасен: голы «Арсеналу» и «Ньюкаслу» были забиты после идентичных смещений к центру.

Ла Лига (Вадим Лукомский)

Ян Облак («Атлетико»). В этом сезоне много сильных вратарей – от Яна Облака с Марком-Андре тер Стегеном до Давида Сории с Яссином Буну, – но никто не тащит так, как кипер «Атлетико». Ян слишком скромный и почти никогда себя не продвигает. Получая трофей Заморы за наибольшее количество сухих матчей в прошлом сезоне, он сказал дежурные: «Это не только моя награда. Это награда всей команды». В этом году Облак тоже явный фаворит в борьбе за приз (18 сухих против 14 у главного преследователя тер Стегена), но слова становятся все менее актуальными.

Защита «Атлетико» постарела, а команду весь сезон терзали травмы. Выдающийся Облак – главная причина, почему это не стало фатальным. Он отражает 81% ударов (лучший результат в Испании) и пропускает меньше всех в лиге (0,66 гола за игру). Симеоне называет его лучшим вратарем мира. Кипер «Бетиса» Жоэль Роблес считает, что «никто не зарабатывает команде больше очков, чем он» (громкое заявление в одной лиге с Месси). «Если бы я всем руководил, дал бы пустой чек – пусть сам впишет любую сумму», – так капитан «Атлетико» Коке описывает важность Яна.

Жорди Альба («Барселона»). В каком-то смысле от Альбы «Барселона» сейчас зависит даже сильнее, чем от Месси. Без Лео у «Барсы» были позитивные матчи или хотя бы отрезки, без Альбы качество игры обрушивается намного сильнее. Сейчас ему нет даже плохой замены – использование слева правоногого Нельсона Семеду мигом убивает остроту позиционных атак, команда становится одномерной и предсказуемой. Зависимость не выглядела бы так пугающе, если б Жорди не проводил лучший сезон в карьере. Никогда раньше он не создавал партнерам столько моментов (6,78 xA – его лучший результат в карьере, хотя сезон еще не закончен). Никто из крайних защитников Ла Лиги (и даже латералей в схеме с 3 защитниками) даже не близок к его цифрам.

Активность впереди не создает для «Барсы» проблем в обороне: как правило, соперники слишком увлечены сдерживанием фирменного открывания Альбы под закидушку от Месси и не успевают толком атаковать через его зону. «С каждым днем Альба становится только лучше», – сказал осенью Эрнесто Вальверде. Жорди не остановился и даже вернулся в сборную Испании, несмотря на конфликт с Луисом Энрике.

Пабло Сарабия («Севилья»). Ключевая задача при составлении этой мини-команды – размещение гениального, но максимально ленивого без мяча Лео Месси. Поэтому все остальные должны быть креативными, но способными покрывать огромные расстояния. Сарабия даст оптимальные баланс. Он уже набрал 11+11 в Ла Лиге, но сделал это не из свободной роли.

Большую часть сезона «Севилья» играла с тройкой Банега-Васкес-Сарабия в центре поля – все трое атакующие футболисты, задумка была в том, что все трое будут отрабатывать и сохранять правильные расстояния между собой при обороне. Сарабия отлично подошел этой системе. Он великолепно интерпретирует ситуацию на поле – в нужные эпизоды оказывался дополнительным нападающим рядом с Виссамом Бен-Йеддером и Андре Силвой, в других ситуациях отрабатывал в полузащите. Его результативные баллы – следствие футбольного интеллекта.

Антуан Гризманн («Атлетико»). Француз проводит не самый яркий по своим высочайшим стандартам сезон, но даже этого достаточно, чтобы оставаться самым классным атакующим игроком лиги – за исключением Месси и, возможно, Луиса Суареса. Главные его бонусные достоинства – умное движение, альтруистичные решения и дикая работоспособность – все еще на месте. Последнее особенно актуально в нашей команде.

«На привыкание к тому, как обороняется «Атлетико», у меня ушло около 6 месяцев, но сейчас я обожаю обороняться. Иногда тренер сборной Дидье Дешам даже просит меня меньше это делать. Для меня игра без мяча стала чем-то естественным. Симеоне научил меня этому, за что всегда буду ему благодарен», – объяснял Антуан. В обычной символической сборной ему предстояла бы серьезная конкуренция с Бен-Йеддером и Суаресом, но нам очень важен баланс между обороной и атакой – с Гризманном он будет оптимальным.

Лионель Месси («Барселона»). Пару лет назад Пеп Гвардиола дал журналистам совет: «Не пишите о нем, не пытайтесь его описать, просто смотрите, как он играет». Это до сих пор самое правильное описание Лео – с тех пор он, кажется, стал только ярче. В этом сезоне Ла Лиги Месси доминирует. Он не просто должен быть в команде – вся команда собрана под него.

Серия А (Андрей Клещенок)

Самир Ханданович («Интер»). Есть вратари, которые хороши в игре ногами, есть те, кто блистает на линии ворот, Ханданович – силен во всем. Самир стабильно входит в число лучших киперов Европы по проценту отбитых ударов (в этом сезоне – 76,1%), почти не ошибается на выходах (84,6% успешных) и замыкает вратарский топ-3 серии А по точности длинных передач. Если бы не возраст (Самиру скоро 35), «Интер» вряд ли в ближайшие годы задумался бы о поиске вратаря. Но пока кажется, что на словенца время не действует.

Калиду Кулибали («Наполи»). Как бы красиво ни обводили соперников Инсинье и Мертенс, Калиду – главная звезда «Наполи». И самый влиятельный защитник серии А. Огромный сенегалец незаменим для Анчелотти, как и раньше для Сарри – мало кто без потери качества сочетает подключения к атакам, шикарный первый пас и почти безупречную игру в защите. Атлетичный и быстрый, Кулибали даже один в один проигрывает редко: отбирает мяч в 76,9% моментов. «Наполи» было бы тяжело без него, но Калиду сделан из железа – последнюю травму получил в 2016-м.

Миралем Пьянич («Ювентус»). Самый умный и влиятельный игрок серии А. Вряд ли «Юве» взял бы скудетто так легко, останься он без Миралема в сердце. Когда босниец отдыхает, «бьянконери» проигрывают центр поля даже «Болонье».

Пьянич связывает разные части поля, управляет ритмом и балансом команды и прямо указывает одноклубникам, что делать и куда бежать в разных игровых ситуациях. А еще гениально выводит команду из-под прессинга и в нужный момент вспарывает оборону классными проникающими передачами.

Криштиану Роналду («Ювентус»). Криш не все матчи начинал на фланге, но привычно сваливается налево – так ему проще найти пространство. Так что Роналду по-прежнему действует как нетипичный вингер, изменивший интерпретацию фланговой игры, но в «Юве» получил даже больше свободы и много работает в конструировании атак.

Главный трансфер лета получился неоднозначным: Рон вытеснил Дибалу, сбил командный баланс и не сильно повлиял на расклад в серии А (хотя именно он довел превосходство «Юве» до тотального), но остается монстром индивидуальной игры: 19+8 в 26 матчах.

Кшиштоф Пионтек («Дженоа» и «Милан»). Приехав летом, поляк сходу встряхнул Италию, а потом за несколько месяцев показал, что сногсшибательная результативность – не случайный взрыв. За 7 месяцев проблемы с результативностью возникли у него всего однажды – в разбалансированной тактике Юрича Кшиштоф много играл в глубине поля и вместо того, чтобы забивать, навешивал с флангов. В остальное время он отрывался у ворот – никто в Италии не забил с игры больше.

Сейчас Пионтек тащит «Милан» и упрощает работу Гаттузо: Кшиштоф эффективен даже в предельно простой игре (и этим выгодно отличается от Игуаина). Поляк делает самую существенную разницу среди форвардов: 15 из 21 гола стали первыми в матче. Пионтек забивает, когда команда в этом нуждается.

Бундеслига (Павел Зиновьев)

Петер Гулачи («Лейпциг»). «Лейпциг» в этом сезоне открылся с новой стороны – теперь у него не только мощная атака, но и лучшая оборона в лиге (пропустили всего 22 мяча). Последние 7 сезонов меньше всех всегда пропускала только «Бавария». Это не тот случай, когда на статистику вратаря работает четверка защитников, не дающая сопернику подходить к воротам. Гулачи – лидер по количеству сухих матчей (14), лучший по проценту нейтрализации голевых моментов (57%) и отраженных ударов в створ (79%). Вратарь «Лейпцига» так мощно проводит сезон, что двое остальных голкиперов команды (Мюллер и Мвого) просят руководство отпустить их в другие клубы.

Никлас Зюле («Бавария»). 23-летний парень за последний год утвердился в роли основного центрального защитника «Баварии». Это редчайший случай для мюнхенцев, когда молодой немец, купленный у конкурента, сходу становится игроком основы, вытеснив к тому же кого-то из местных легенд. «Еще после первого сезона в «Баварии», я сказал, что Зюле будет прогрессировать, – хвалит Никласа Юпп Хайнкес. – Несмотря на юный возраст, стабильность – главное его преимущество. Думаю, через два года он станет защитником мирового класса».

Керем Демирбай («Хоффенхайм»). Демирбай весь сезон пытается координировать игру «Хоффенхайма» в полузащите и очень похож на человека, который строит дом во время землетрясения. Ему невозможно не сопереживать. Керем – лидер лиги по среднему количеству передач под удар за матч (3). «Хоффенхайм» действительно бьет по воротам гораздо чаще конкурентов, но в этих цифрах было бы гораздо больше смысла, если бы каждая вторая контратака соперника на ворота Оливера Бауманна не заканчивалась голевым моментом. Керем связывает защиту и нападение, вступает в отбор и регулирует темп игры в команде, разбрасывая передачи волшебной левой. Демирбай-2018/19 – это как если бы Нури Шахин в 2011 году отказал «Реалу» и продолжил выступать за «Дортмунд».

Джейдон Санчо («Боруссия» Д). 19-летний англичанин – самый ценный актив бундеслиги на данный момент (стоимость на transfermarkt – 80 млн евро). Два года назад он соперничал с ноунеймами из академии «Ман Сити» за место в главной команде, а сегодня спорит с Месси за звание лучшего ассистента Европы (16 голевых англичанина против 14 у аргентинца) и борется с «Боруссией» за чемпионство. Фавр успешно сочетает дриблинг Санчо с атакующим стилем остального «Дортмунда», благодаря чему Джей стал незаменимым игроком основы и сыграл во всех матчах чемпионата на данный момент. Англия, из которой он уезжал, в итоге сама приехала к нему – в конце прошлого года он дебютировал за национальную команду. Количество подписанных Санчо дортмундских футболок, которые он теперь регулярно отправляет родственникам своих друзей в южный Лондон, за последний год выросло в несколько раз.

Лука Йович («Айнтрахт»). Три года назад Лука Йович не пригодился Миодрагу Божовичу в «Црвене Звезде», а в этом сезоне «Барселона» и «Реал» предлагают за нападающего несколько десятков миллионов евро. Лука – идеальный форвард штрафной, лучшие качества которого подчеркивают его партнеры по нападению – Анте Ребич и Себастьян Аллер. Они здорово расчищают сербу пространство перед воротами, чтобы Лука мог беспрепятственно замыкать навес или прострел с фланга.

21-летний Йович при новом тренере «Айнтрахта» Ади Хюттере превратился в одного из лучших нападающих Европы. В этом году он стал самым молодым автором пента-трика в истории бундеслиги (его футболка с того матча теперь хранится в музее «Айнтрахта»), а за два неполных сезона в Германии он забил уже 34 гола во всех турнирах. «Айнтрахт» во второй половине сезона забрался в лигочемпионскую четверку и вышел четвертьфинал еврокубка впервые с 1995 года.

Yokohama

Производитель автомобильных шин Yokohama собрал на летний сезон свою команду. Здесь тоже много скорости, надежности и разнообразия с гарантированным результатом. В команде Yokohama шины для небольших авто, седанов, спорткаров, кроссоверов и внедорожников – выбирайте то, что нужно именно вам.

GEOLANDAR X-MT G005. Шины для пикапов и внедорожников, которые здорово показывают себя в условиях снега и грязи, обеспечивая уверенное сцепление на скользких поверхностях и проходимость по бездорожью. «Сад камней» – так называется дизайн протектора, отвечающего за экстремальные внедорожные характеристики. Образ натурального камня интегрирован во все элементы шины от протектора до боковины.

GEOLANDAR M/T G003. Для рамных внедорожников и пикапов. Как и первая модель, эта тоже для бездорожья, но для чуть более спокойной езды. У шин отличная курсовая устойчивость на влажной и заснеженной поверхностях, а также улучшенный комфорт и низкий уровень шума. Устойчивость к порезам и выкрашиванию и улучшенная износостойкость.

GEOLANDAR X-CV G057. Шины для премиальных и спортивных кроссоверов. Предназначены для езды по твердому асфальтированному покрытию и обеспечивают высокий уровень комфорта при низком уровне шума. Асимметричный рисунок протектора позволяет добиться высоких показателей как на сухом, так и на влажном покрытиях.

BluEarth-A AE-50. Для легковых авто среднего и компакт-классов. Хорошее сцепление с асфальтом (мокрый или сухой – неважно). Обеспечивают низкий уровень шума на дороге и понижают расход топлива. Технологии производства ориентированы на бережное отношение к окружающей среде и заботу об экологии. Семейный вариант для комфортной и надежной езды по хорошим поверхностям.

ADVAN Sport V105. Для спорткаров и премиальных авто. Шины обеспечивают баланс спортивных характеристик и комфорта, отличное сцепление на мокрой дороге. Разработаны совместно с производителями спортивных автомобилей.

Фото: globallookpress.com/augenklick/firo Sportphoto, Adamo Di Loreto, via www.imago-i, Mutsu Kawamori/AFLO, Matteo Ciambelli, Friso Gentsch; Gettyimages.ru/Adam Pretty/Bongarts, Alex Grimm/Bongarts; Instagram/yokohamatire