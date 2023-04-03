Sports.Ru Казахстан верит в Адесанью и Нурданбека. Прогнозы на турнир UFC 287

Sports.Ru Казахстан совместно с компанией OLIMPBET запускает ряд прогнозов, начнем с турнира UFC 287.

Главный бой Адесанья – Перейра

Первый бой завершился с одной стороны сенсационно, а с другой предсказуемо – победой бразильца. При этом счет в их противостоянии уже 3-0, дважды Перейра выиграл по правилам кикбоксинга.

В плане психологии эти 0-3 будут давить на Адесанью. До Перейры у него было лишь одно поражение – от Яна Блаховича, и ему нужна была эта взбучка, которую он и получил в ноябре 2022 года.

При этом у Исраеля больше технический багаж: он демонстрировал это четыре раунда в первом бою с Перейрой. Бразилец ярко залетел в UFC, но у него была лишь одна проверка топом – Стриклендом. Австралиец же с нигерийскими корнями прошел всех топовых файтеров своего дивизиона.

С большой долей вероятности претендент будет вести бой, при этом у него будет огромнейшее желание завершить поединок досрочно.

Коэфициенты OLIMPBET: Победа Перейры – 2,09, Победа Адесаньи – 1,74

Наш прогноз – досрочная победа Адесаньи.

Бернс – Масвидаль

Хорхе в последние три года проиграл во всех своих трех боях, при этом и Колби Ковингтон и Камару Усман сделали геймплан на борьбе.

Для Бернса партер – второй дом, поэтому для 38-летнего Масвидаля бой будет опасным. Гилберт, пожалуй, один из самых недооцененных полусредневесов на данный момент. Он проиграл лишь чемпиону Камару Усману и Хамзату Чимаеву, при этом последнему закатив самую сложную битву за всю карьеру. В активе Бернса победы над Стивеном Томпсоном, экс-чемпионом Тайроном Вудли и Нилом Магни.

Уверены, что и в этом бою Бернс создаст Масвидалю огромные проблемы, как в партере, так и в стойке.

Коэфициенты OLIMPBET: Победа Бернса – 1,21, Победа Масвидаля– 4,75

Наш прогноз – досрочная победа Бернса.

Понзиниббио – Холланд

Несмотря на серию поражений, Холланд остается опасным соперником для Сантьяго. Стивен проиграл дважды досрочно – сабмишеном Хамзату Чимаеву и нокаутом Стивену Томпсону.

Понзиниббио уже 36, и в последних пяти боях одержал лишь две победы. Все выглядит так, что Холланду за бой с Чимаевым дают возможность вернуться на победную волну. Сантьяго выиграл двух малоизвесных бойцов, а проверку в лице Ли Джинлянга (нокаут), Джеф Нил (решение), Мишель Перейра (решением) Понзиниббио не прошел.

С учетом того, что аргентинец старается проводить бои в стойке, ему будет крайне сложно с более рослым ударником, каким является американец.

Коэфициенты OLIMPBET: Победа Холланда – 1,39, Победа Холланда– 3

Наш прогноз – досрочная победа Кевина Холланда.

Стив Гарсия – Шайлан Нурданбек

Естественно, мы не могли пройти мимо боя этнического казаха из Киталя Шайлана Нурданбека.

Нурданбек стартовал в UFC с поражения решением, но дальше вышел на серию из трех побед – Шон Сориано, Тиджей Браун и Деррик Миннер. Основная ставка у Шайлана на борьбу, но при этом способен зарубиться и в стойке.

Изюминке бою добавляет тот факт, что Стив проиграл двоюродному брату Шайлана – Кайсару Максату, но сумел закрыть это поражение яркой победой в первом раунде над Чейзом Хупером.

Борьба Шайлана на более высоком уровне, чем у Стива, но вот хватит ее для досрочной победы? Вряд ли, но вот продолжить победную серию решением – с большой долей вероятности.

Коэффициенты OLIMPBET: Победа Гарсии – 2.72, Победа Нурданбека – 1.46

Наш прогноз: победа Нурданбека решением.

Турнир пройдет в Майами 9 апреля

Фото: UFC