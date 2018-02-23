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    Ярмарка Подарков
    все о подарках
      Автор Yar Pod

      ЛЮБИТЕЛЮ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА

      Новогодние праздники имеют одну замечательную особенность. В этот день можно порадовать своих друзей и близких не только теплыми поздравлениями и пожеланиями, но и подарить им подарки, которые не просто порадуют, но и станут полезными в удовлетворении интересов, которые занимают все свободное время. Если ваш друг или близкий человек считает, что лучшим занятием является горнолыжный спорт, а вы ничего не понимаете в его тонкостях, стоит перед выбором подарка познакомиться со снаряжением, которое в этом виде спорта применяется.
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