Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

Идея новых правил подорвана без возврата.

В 2023-м «Ред Булл» выиграл 21 Гран-при из 22-х – Макс Ферстаппен побил десяток рекордов, и только целый вал неудачных обстоятельств в Сингапуре помешал чемпионам оформить идеальный сезон.

Многие зрители начали уставать от отсутствия борьбы за победу уже к середине года: большая часть самых рейтинговых Гран-при на ТВ пришлась на первые 10, да и можно зайти в комментарии под любой текст о достижениях Макса и «Ред Булл», чтобы понять, что вы думаете о сезоне. Действительно, он вышел слегка предсказуемым: куда бы ни забрасывало Макса на стартовой решетке, редко появлялись сомнения в его способности пробиться как минимум на подиум. Про Серхио Переса тоже можно было не беспокоиться: его место в топ-5 редко когда подвергалось сомнениям.

И это, конечно, не слишком здорово для интереса к Гран-при, однако ничего критичного. Всегда можно найти другие интриги (вроде перспектив «Макларена» или «Астон Мартин» на новой трассе) или последить за другими сражениями («Мерседес» против «Феррари» или Албон против всех) – вы же не включаете «Ф-1» исключительно ради имени на первом месте?

Однако в сокрушительном доминировании «Ред Булл» есть даже более разрушительный фактор – оно просто подорвало изнутри идею нового аэродинамического регламента.

Правила 2022-го специально разрабатывались для улучшения возможностей преследования болидов и шансов на обгоны – за счет переноса основной зоны генерирования прижимной силы под днище и очищения воздушного потока за машинами. Казалось, свод правил предлагал много разных решений и обликов для примерно тех же результатов – создатели регламента прогнозировали, что после долгих лет почти одинаковых машин команды наконец-то будут различаться. Внешний вид машин стоял под №1 в анонсе новых правил, а сама «Ф-1» сразу предлагала несколько подходов на выбор.

Раскрашенные в разные цвета зоны и предполагались разными.

И на первые тесты в 2022-м «Формула-1» действительно приехала во всех красках: «Мерседес» – без понтонов, «Уильямс» – почти без понтонов, «Феррари» с «ваннами» на радиаторах, «Ред Булл» как настоящий истребитель, «Астон Мартин» с огромными боковинами, «Альфа Ромео» с необычным носовым креплением….

Однако в дело вмешались законы физики: генерирование прижимной силы под днищем ограничилось эффектом галопирования из-за слишком сильного присасывания деталей к асфальту. В итоге половину идей по пиковой выработке прижима сходу было просто невозможно использовать на 100% – и больше всех пострадали как раз самые революционные машины вроде «Мерседеса».

Выиграл же именно «Ред Булл» – команда Эдриана Ньюи сконцентрировалась не на максимальной прижимной силе, а на наивысшем доступном уровне в любой момент времени и в любых условиях. На симуляторе идеи конкурентов могли быть даже круче, но из-за галопирования и настройки «Ред Булл» быстрее поборол проблему и улетел к 17 победам за сезон и обоим чемпионским титулам.

Соперникам просто не осталось времени для доводки своих идей, раскрытия потенциала революционных концепций и исправления ошибок. Уже требовалось нагонять, ведь в 2026-м правила вновь сменятся, а в эру потолка бюджетов ни одна команда больше не может позволить себе работать над двумя машинами сразу.

В таких условиях единственный способ сократить разрыв – двигаться уже известным точно рабочим путем, а не рыскать в поисках собственного. К сожалению, такова реальность «Ф-1» – после оглушительного успеха любой машины через год половина пелотона превращается в ее копии разной степени качества.

А сейчас из-за потолка расходов преображение пелотона вместе с избавлением от старого разнообразия оказалось еще быстрее: так «Ф-1» вошла на тесты 2023-го. Только «Мерседес», «Феррари» и «Альпин» (копировавшая Скудерию) дали своей концепции еще по шансу, остальные уже направились в сторону «Ред Булл».

Но чемпионы тоже продолжили развиваться, пока остальные фактически начинали заново без галопирования. Победы Ферстаппена и «Ред Булл» стали даже сокрушительнее, и на Гран-при Монако «Мерседес» обновился в сторону RB19, на Гран-при Испании за ним последовала «Феррари», на Гран-при Австрии – «Макларен», и далее по ходу сезона то же самое сделали «Альпин», «Альфа Таури», «Хаас»… У кого-то новинки сработали, у кого-то не совсем, однако к концу 2023-го команды приехали в гибридном виде первоначальной концепции + сдвига в сторону RB19.

Причем теперь из-за засилья черного карбона в ливреях (для снижения массы) многие машины вообще трудно различить. От былого разнообразия не осталось и следа.

И дело не только в визуале: переход только на одну концепцию сильно повредил и схваткам колесо в колесо на треке.

Ведь раньше машины с разными подходами к генерированию прижимной силы и конструкции различались и по физическим свойствам, и по сильным и слабым сторонам. Ограничения из-за подскоков немного уравнивали болиды в скорости, а разница в поведении на разных типах трасс и в разных видах поворотов позволяла выдавать неожиданные атаки и контратаки.

Теперь же метод генерирования прижимной силы вместе с типом воздушных потоков вновь приходит к примерно одному виду – а значит, болиды будут вести себя все ближе и ближе по свойствам на тех же частях треков. Грязный воздух и лобовое сопротивление вновь влияет на всех примерно одинаково, и оттого количество борьбы колесо в колесо за пределами зон DRS снижается – опять большую роль играют настройки, размеры аниткрыльев и свежесть шин.

Выходит, «Формула-1» вновь двигается туда, откуда так старалась уйти перед 2022-м – к паровозным гонкам за лидером-доминатором. А все из-за суперуспеха «Ред Булл» в первый же год.

Тренд обратно уже не развернешь: до новой смены регламента осталось всего 2 года, и из-за потолка расходов уже ходят обсуждения, что в 2025-м команды поедут на слегка модифицированных болидах 2024-го ради вложений в новые разработки. Следовательно, быстрая техника нужна уже сейчас, на новые эксперименты времени нет – в таком случае в «Ф-1» повторяют уже точно рабочие схемы.

Это не значит, что «Ред Булл» обречен на двухлетнее доминирование. Все-таки их концепция уже достаточно известна и изучена, в ней нет ничего революционного, а догонять всегда проще и быстрее, чем первому изучать новые пределы. К тому же, чемпионов здорово ограничивает срезка времени на использование аэротрубы и симуляторов – на четверть по сравнению с середняками. Шансы на повышение конкуренции есть.

Но общий вид нынешней «Ф-1» это уже не спасет. Паровозики DRS, трудности с обгонами и одинаковые машины – все как будто во второй половине 2010-х. Очень жаль.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Clive Rose, Dean Mouhtaropoulos, Mark Thompson